Gadhinglaj Water Pipeline Burst : गडहिंग्लजकरांवर 'पाणी पाणी' करण्याची वेळ! ठेकेदाराने पुन्हा जलवाहिनी फोडल्याने 700 हून अधिक कुटुंबे अडचणीत, पालिका पदाधिकारी रस्त्यावर

गडहिंग्लज (कोल्हापूर) : गारगोटी-चंदगड राज्यमार्गातील गडहिंग्लज ते भडगाव पुलापर्यंत रस्ता रुंदीकरण व काँक्रिटीकरणाचे काम सुरू आहे. पालिकेने वेळोवेळी सूचना देऊनही ठेकेदाराने पुन्हा एकदा जलवाहिनी (Gadhinglaj water pipeline burst news) फोडली. अचानक पाणी मिळेनासे झाल्याने भडगाव रोड परिसरातील सातशेहून अधिक कुटुंबांवर पाणी पाणी करण्याची वेळ आली आहे. दरम्यान, ठेकेदार पाण्याबाबत असंवेदनशील असल्याचा आरोप करत ठेकेदाराच्या निषेधार्थ पालिकेचे पदाधिकारी आज रस्त्यावर उतरले. पाणी मिळत नाही तोपर्यंत कामही बंद पाडले..भडगावकडे जाताना उजव्या बाजूची जलवाहिनी काढून रस्त्याबाहेरून टाकल्यानंतरच या बाजूची खोदाई करण्याची सूचना पालिकेने केली होती. तरीही रात्रीच्या खोदाईत अयोध्यानगरहून आलेली आठ इंची जलवाहिनी या कामात फुटली. यामुळे डॉक्टर कॉलनीसह त्या भागातील सातशेहून अधिक कुटुंबांना पाण्यापासून वंचित राहावे लागले..चूक ठेकेदाराची; परंतु नागरिकांच्या रोषाला पालिकेस सामोरे जावे लागत असल्याबद्दल संतप्त पदाधिकाऱ्यांनी आज आक्रमक भूमिका घेतली. आठवड्यापूर्वी डाव्या बाजूची खोदाई करतानाही ठेकेदाराने जलवाहिनी फोडली. अजूनही तेथील नागरिकांना पाणी मिळालेले नाही. त्यातच आजच्या प्रकाराने यावेळी संताप व्यक्त झाला..Koyna Dam Water Level : महाराष्ट्रावर 1972 पेक्षाही भयंकर दुष्काळाचे सावट? सर्वात मोठ्या कोयना धरणात उरला फक्त 15 दिवस पुरेल इतकाच साठा, पाहा काय आहे स्थिती.उपनगराध्यक्ष महेश सलवादे, बांधकाम सभापती गुंड्या पाटील, नगरसेवक अमर मांगले, संतोष चिकोडे, उदय परीट, विठ्ठल भमानगोळ, राजू जमादार, हारुण सय्यद, नागेश चौगुले, दीपक कुराडे, आण्णासाहेब देवगोंडा, प्रशांत शिंदे यांनी काम बंद पाडण्यासाठी रस्त्यावर उतरले. तेथेच ठाण मांडून ठेकेदार येत नाही तोपर्यंत येथून हलणार नसल्याची भूमिका घेतली..ठेकेदाराच्या निषेधार्थ घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. वाहतूक ठप्प झाली. ही घटना समजताच पोलिस निरीक्षक सतीश होडगर यांनी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसमवेत दाखल झाले. त्यांनी आंदोलकांशी चर्चा करून वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी सहकार्याचे आवाहन केले. ठेकेदाराला तातडीने बोलावून घेत बैठक घेण्याचीही त्यांनी ग्वाही दिली. त्यानंतर पदाधिकारी शांत झाले. अचानक झालेला हा प्रकार पाहण्यासाठी नागरिकांचीही गर्दी झाली..Sangli Rain Update : घाईघाईत पेरणी करताय? सांगली कृषी विभागाचा शेतकऱ्यांना अत्यंत महत्त्वाचा सल्ला; 'एवढा' पाऊस झाल्याशिवाय पाऊल उचलू नका!.पाणी मिळेपर्यंत काम बंददरम्यान, ठेकेदार कंपनीच्या व्यवसाय विकासचे व्यवस्थापक धैर्यशील देशमुख यांच्यासोबत पोलिस निरीक्षक सतीश होडगर यांच्या कक्षात सायंकाळी बैठक झाली. महेश सलवादे, गुंड्या पाटील, जलअभियंता विकास वागवेकर यांनी देशमुख यांना धारेवर धरले. तातडीने दुरुस्तीसाठी खोदाई सुरू केल्याचे सांगून उद्यापर्यंत जलवाहिनी पूर्ववत करण्याची ग्वाही दिली. फुटलेली जलवाहिनी दुरुस्ती व इतर जलवाहिनी शिफ्टिंग करूनच रस्ता खोदाईचे काम सुरू करण्याच्या सक्त सूचनाही देशमुखांना यावेळी दिल्या..या भागात पाणीबाणीजलवाहिनी फुटल्याने कुंभारवाडा, माळी गल्ली, अयोध्यानगर पहिली गल्ली, आज्जा दड्डी कॉलनी, जागृती हायस्कूल परिसर, कुपेकर हॉस्पिटल भाग, बेळगुद्री कॉलनी, डॉक्टर कॉलनी, राजगुरुनगर, माणिकबाग, मगदूम कॉलनी भाग एक, साई मंदिर रोड या भागात आज सकाळपासून एक थेंबही पाणीपुरवठा झालेला नाही. काम पूर्ण होईपर्यंत त्यांना पाणी मिळणार नसल्याने देशमुख यांनी नागरिकांना टॅंकरद्वारे पाणी देण्याचे बैठकीत कबूल केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.