कोल्हापूर

Gadhinglaj Water Pipeline Burst : गडहिंग्लजकरांवर 'पाणी पाणी' करण्याची वेळ! ठेकेदाराने पुन्हा जलवाहिनी फोडल्याने 700 हून अधिक कुटुंबे अडचणीत, पालिका पदाधिकारी रस्त्यावर

Water Pipeline Damaged During Road Widening Work : गडहिंग्लजमधील रस्ता रुंदीकरणाच्या कामादरम्यान जलवाहिनी फुटल्याने भडगाव रोड परिसरातील सातशेहून अधिक कुटुंबांचा पाणीपुरवठा खंडित झाला आहे.
Gadhinglaj water pipeline burst news

Gadhinglaj water pipeline burst news

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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गडहिंग्लज (कोल्हापूर) : गारगोटी-चंदगड राज्यमार्गातील गडहिंग्लज ते भडगाव पुलापर्यंत रस्ता रुंदीकरण व काँक्रिटीकरणाचे काम सुरू आहे. पालिकेने वेळोवेळी सूचना देऊनही ठेकेदाराने पुन्हा एकदा जलवाहिनी (Gadhinglaj water pipeline burst news) फोडली. अचानक पाणी मिळेनासे झाल्याने भडगाव रोड परिसरातील सातशेहून अधिक कुटुंबांवर पाणी पाणी करण्याची वेळ आली आहे. दरम्यान, ठेकेदार पाण्याबाबत असंवेदनशील असल्याचा आरोप करत ठेकेदाराच्या निषेधार्थ पालिकेचे पदाधिकारी आज रस्त्यावर उतरले. पाणी मिळत नाही तोपर्यंत कामही बंद पाडले.

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