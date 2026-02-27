कोल्हापूर

Kolhapur Cleaning Cmpaign : तरुण कार्यकर्ते आणि महापालिकेची संयुक्त कारवाई; प्लास्टिक व शेवाळ हटवत खण झाला स्वच्छ

Ganesh Vihar Quarry : प्लास्टिक पिशव्या, दारूच्या बाटल्या आणि पाण्यावर साचलेले शेवाळ काढत दोन तासांच्या मोहिमेत खण परिसर चकाचक करण्यात आला. ‘पाण्याचे स्रोत जतन’ करण्याचा संदेश देत नागरिकांनी सामूहिक जबाबदारीची जाणीव व्यक्त केली.
plastic waste and algae

plastic waste and algae

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : मंगेशकरनगर येथील ‘श्री गणेश विहार खण’ ही मंगळवार पेठ, भागाच्या सौंदर्यात भर घालते. पाण्याचे स्रोत जपवणूक करण्याचा निर्धार करत भागातील तालीम मंडळासह तरुण कार्यकर्ते, सामाजिक संस्था, महापालिका पदाधिकारी, कर्मचाऱ्यांसह ‘सकाळ’ माध्यम समूहाने खणीची स्वच्छता करून परिसर चकाचक केला.

Loading content, please wait...
Kolhapur
water
Movement
clean survey scheme
Non Cleaning
kolhapur city

Related Stories

No stories found.