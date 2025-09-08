कोल्हापूर

कोल्हापूर हादरलं! १४ वर्षीय शाळकरी मुलानं घेतला गळफास, गणपती विसर्जनानंतर रात्री उशिरा घरी परतला अन्...; कृष्णातसोबत काय घडलं?

Kolhapur Tragedy: 14-Year-Old Boy Found Dead - १० दिवस गणेश मंडळात कार्यरत, पण अचानक घेतला टोकाचा निर्णय; कुटुंबीयांना बसला जबर धक्का
सकाळ डिजिटल टीम
कोल्हापूर : गणेशोत्सवामध्ये (Ganeshotsav) हिरीरिने सहभागी झालेल्या करण कृष्णात गायकवाड (वय १४, रा. चाफोडी, ता. राधानगरी) याने काल सकाळी साडेदहाच्या सुमारास राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. आई, वडील शेतीच्या कामासाठी गेल्याने घरी कोणीच नव्हते. मागील दहा दिवसांपासून त्याचा गणेश मंडळामध्ये वावर होता. त्याच्या चटका लावणाऱ्या मृत्यूने कुटुंबीयांसह ग्रामस्थांना धक्का बसला.

