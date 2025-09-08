कोल्हापूर हादरलं! १४ वर्षीय शाळकरी मुलानं घेतला गळफास, गणपती विसर्जनानंतर रात्री उशिरा घरी परतला अन्...; कृष्णातसोबत काय घडलं?

कोल्हापूर : गणेशोत्सवामध्ये (Ganeshotsav) हिरीरिने सहभागी झालेल्या करण कृष्णात गायकवाड (वय १४, रा. चाफोडी, ता. राधानगरी) याने काल सकाळी साडेदहाच्या सुमारास राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. आई, वडील शेतीच्या कामासाठी गेल्याने घरी कोणीच नव्हते. मागील दहा दिवसांपासून त्याचा गणेश मंडळामध्ये वावर होता. त्याच्या चटका लावणाऱ्या मृत्यूने कुटुंबीयांसह ग्रामस्थांना धक्का बसला. .आत्महत्येने नेमके कारण समजू शकले नाही. याबाबतची अधिक माहिती अशी, करण गायकवाड इयत्ता नववीत शिकत होता. घरासमोरच असलेल्या मंडळामध्ये गेले काही दिवस तो सहभागीही झाला होता. गणेश आगमनापासून तो सर्व कार्यक्रमांत पुढाकार घेत होता..Prajwal Revanna Jail Job : माजी पंतप्रधानांचा बलात्कारी नातू आता पुस्तकं वाटणार; तुरुंगात मिळाली लायब्ररी क्लार्कची नोकरी, रोज मिळणार 'इतका' पगार.शनिवारी रात्रीही विसर्जनानंतर तो उशिरा घरी परतला होता. काल सकाळी आई, वडील शेतीच्या कामासाठी बाहेर पडले. तर घरी तो आणि लहान बहीण होते. गणेश विसर्जनाचा मंडप उतरण्याचे काम सुरू असताना काही वेळ तोही सहभागी झाला होता. यानंतर घरी परतल्यानंतर खोलीत निघून गेला. बराचवेळ बाहेर न आल्याने बहिणीने ही बाब गल्लीतील मुलांना सांगितली..दरवाजा बंद असल्याने काही मुलांनी छतावरून खोलीत डोकावले असता त्याने गळफास घेतल्याचे दिसून आले. याची माहिती मिळताच आई-वडिलांनी घरी पोहोचून करणला सीपीआरमध्ये आणले असता उपचारापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. याची नोंद सीपीआर पोलिस चौकीत झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.