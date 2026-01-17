Kolhapur School : “प्राथमिक शाळा समाजाचा पाया!” गारगोटीत शासन निर्णयाविरोधात शाळा बचाव आंदोलन

गारगोटी : “प्राथमिक शाळा हा समाजाचा पाया आहे. तो ढासळवण्याचे पाप शासनाने करू नये,” अशी आर्त हाक देत गावोगावच्या शाळा बचाव आंदोलन झाले. शासनाच्या चुकीच्या धोरणांविरोधात तीव्र संताप व्यक्त करत निवेदन देण्यात आले..राज्य शासनाने १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार ‘संचमान्यता’च्या नावाखाली शिक्षक कपात सुरू केली असून, प्राथमिक शाळांचे समायोजन करून त्या बंद करण्याचा घाट घातला आहे. .Wildlife Terror Kolhapur : कोल्हापुरातील अंबपमध्ये गवा रेड्याचा धुमाकूळ; शाळेत घुसताच विद्यार्थ्यांची पळापळ.या निर्णयामुळे वाडी-वस्तीवरील शाळा नामशेष होण्याच्या मार्गावर असून, त्याचा सर्वाधिक फटका बहुजन समाजातील गोरगरीब मुलांना बसणार असल्याचे निवेदनात नमूद केले. शिक्षणापासून वंचित राहिलेली मुले उद्या समाजव्यवस्थेसाठी मोठे संकट ठरू शकतात. .शिक्षण न मिळाल्यास गुन्हेगारी प्रवृत्ती वाढेल, असा इशाराही देण्यात आला. यामुळे चुकीच्या निकषांवर आधारित संचमान्यता देणारा शासन निर्णय तत्काळ रद्द करावा, तसेच पटसंख्येच्या नावाखाली शाळा बंद करण्याची प्रक्रिया थांबवावी, अशी ठाम मागणी केली. .Education News : "साहेब, आम्हाला शिकू द्या!"; शिक्षकांसाठी चिमुरड्यांची पहाटे ५ पासून अनवाणी पायपीट.‘गाव तिथे शाळा, वस्ती तिथे शाळा’ हे धोरण कायम ठेवून सर्व भौतिक सुविधांसह प्रत्येक वर्गासाठी स्वतंत्र शिक्षक द्यावा, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी लावून धरली. आंदोलनात शाळा बचाव आंदोलनाचे समन्वयक सम्राट मोरे, .कृष्णा भारतीय, शिवसेना तालुकाप्रमुख अविनाश शिंदे, कृष्णा डाकरे, राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे तालुकाध्यक्ष धनराज चव्हाण, संतोष मेंगाणे, बचाराम गुरव, मच्छिंद्र मुगडे, गजानन चव्हाण, प्रदीप देसाई, सचिन चव्हाण, अंकुश सारंग, अरुण देसाई, राजेंद्र यादव, संदीप यादव, भिकाजी नलगे,बाळासो चांदम उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.