Kolhapur School : “प्राथमिक शाळा समाजाचा पाया!” गारगोटीत शासन निर्णयाविरोधात शाळा बचाव आंदोलन

Education Policy, Save Schools : ‘गाव तिथे शाळा’ धोरण कायम ठेवण्याची आंदोलनकर्त्यांची ठाम मागणी, संचमान्यतेच्या निर्णयामुळे वाडी-वस्तीवरील शाळा नामशेष होण्याच्या मार्गावर, शिक्षक कपात आणि शाळा बंदीमुळे ग्रामीण शिक्षणावर गंभीर परिणाम
Activists and locals protest against school closures during the School Save Movement in Gargoti.

सकाळ वृत्तसेवा
गारगोटी : “प्राथमिक शाळा हा समाजाचा पाया आहे. तो ढासळवण्याचे पाप शासनाने करू नये,” अशी आर्त हाक देत गावोगावच्या शाळा बचाव आंदोलन झाले. शासनाच्या चुकीच्या धोरणांविरोधात तीव्र संताप व्यक्त करत निवेदन देण्यात आले.

