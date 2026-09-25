Crime News : राजेंद्रनगरातील ‘गवळी गॅंग’च्या नऊ जणांना ‘मोका’

कोल्हापूर, खून, खुनाचा प्रयत्न, खंडणी, अमली पदार्थ तस्करीसह मारामारीसारखे ४३ गुन्हे दाखल असलेल्या राजेंद्रनगरातील ‘गवळी गॅंग’वर मोका अंतर्गत कारवाई झाली. म्होरक्या त्र्यंबक गवळीसह नऊ संशयितांचा टोळीत समावेश आहे. विशेष पोलिस महानिरीक्षक रंजनकुमार शर्मा यांनी मोकाला मंजुरी देताच संशयितांची धरपकड सुरू केली आहे. टोळीने राजारामपुरीसह करवीर तालुका, गगनबावडा तालुका, सांगली जिल्ह्यांतही दहशत केली होती..टोळीतील संशयित श्रीमंत वसंत गवळी (वय ४६), अमित हणमंत गवळी, सुमित हणमंत गवळी, सलीम दाऊद अफखान, सोन्या उर्फ अविनाश विश्वास जगधने, कार्तिक राजू भालकर (सर्व रा. राजेंद्रनगर), शुभम उर्फ अक्षय अनिल मोळे (वय २८, रा. मंगेशकरनगर, मंगळवार पेठ), सचिन मुकुंद कांबळे उर्फ टिंग्या (वय २७, रा. चंद्राईनगर, कंदलगाव) यांच्यावर कारवाई होणार आहे. पूर्व वैमनस्यातून कुमार गायकवाड याच्या खुनातील संशयितावर एडका, तलवारीने हल्ल्याची घटना १५ ऑगस्ट २०२६ ला घडली होती. .टोळीप्रमुख त्र्यंबकसह संशयितांनी केलेल्या हल्ल्यात तो गंभीर जखमी झाला होता. या गुन्ह्यानंतर टोळीची वाढती दहशत थांबविण्यासाठी सहा संशयितांची नावे निष्पन्न करून त्यांचे रेकॉर्ड काढण्याच्या सूचना पोलिस अधीक्षक नीलोत्पल यांनी दिल्या होत्या. खून, खुनाचा प्रयत्न, खंडणी, विनयभंग, चोरी, दुखापत, अतिक्रमण, जातीय तेढ निर्माण करणे, बेकायदेशीर हत्यार बाळगणे, आदेशांचे उल्लंघन, असे ४३ गुन्हे दाखल आहेत. राजारामपुरी पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक विकास जाधव यांनी शहर उपअधीक्षक प्रिया पाटील यांच्यामार्फत गवळी गँगविरोधात मोक्याचा प्रस्ताव पोलिस अधीक्षक नीलोत्पल यांच्याकडे पाठविला होता.. छाननीनंतर या प्रस्तावाला विशेष पोलिस महानिरीक्षकांनी मंजुरी दिली. दहशतीतून कमाईचा फंडा... कुमार गायकवाड याचा खून होण्यामागे जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारांची कारणे समोर आली होती. त्र्यंबक गवळी हा कुमारचा मामा असून, त्यानेही राजेंद्रनगर, साळोखे पार्क, नेहरूनगरातील काही ठिकाणे लक्ष्य केली होती. सर्वसामान्यांवर हत्यांरांआधारे दहशत निर्माण करणे, बेकायदेशीर मार्गाने कमाई करून गुन्हेगारीला प्रोत्साहन देण्याचे काम या टोळीकडून सुरू होते. ही दहशत मोडून काढण्यासाठी मोका कारवाई करण्यात आल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.