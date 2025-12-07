Kolhapur News : लोकवर्गणीतून घुणकी फाटा ते महादेव मंदिरपर्यंत स्वच्छता व खड्डे बुजविण्याची मोहिम; युवक-ग्रामस्थांचा उत्स्फूर्त सहभाग!

घुणकी : "माझं गाव... माझा अभिमान हे स्लोगन घेऊन आपली घुणकी... स्वच्छ सुंदर घुणकी या संकल्पपूर्ती साठी माझा एक तास... माझ्या गावासाठी या भावनेतून आज घुणकी फाटा ते गावातील महादेव मंदीर दरम्यान लोकवर्गणीतून स्वच्छता, डांबराने खड्डे भरण्याचे काम आज युवकांसह ग्रामस्थांच्या पुढाकारातून उत्साहात सुरु झाल्याने ग्रामस्थांसह वाहनधारकांतून समाधानाच्या प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या..पुण्याहून वारणानगर, रत्नागिरीकडे जाणारी वाहने घुणकी, चावरे तळसंदे मार्गाने जातात येतात. तसेच राष्ट्रीय महामार्गावरील किणी येथील पथकर नाका चुकविण्यासाठी वाहने या मार्गाचा वापर करतात. त्यामुळे या मार्गावर सतत वाहनांची वर्दळ असते. त्यामुळे महामार्गानजीक घुणकी फाटा ते चावरे दरम्यान रस्त्याची अक्षरश: चाळण झाली होती. गेल्या पावसाळ्यात वाहनधारकांना खड्ड्यातून वाट शोधताना अक्षरश: नाकीनव येत होते. खासदार, आमदार यांनी रस्ता न केल्याने युवकांनी गावात ठिकठिकाणी निषेध फलक लावले. यानंतर राधाकृष्ण मंदिरात झालेल्या बैठकीत घुणकी फाटा ते महादेव मंदीर दरम्यान लोकवर्गणीतून खड्डे भरण्याचा निर्णय झाला..Nashik-Pune Railway : भूसंपादन झाले, भरपाई दिली, तरी मार्ग बदलला! नाशिक-पुणे रेल्वे जुन्या मार्गानेच करण्याची उद्योजकांची मागणी.या रस्त्यासाठी निधी मजूर असल्याचे ग्रामपंचायत प्रशासनाने जाहिर केले मात्र हा निधी कधी येणार? हा सवाल युवकांनी करुन रविवारी (ता.७) माझं गाव... माझा अभिमान हे स्लोगन घेऊन आपली घुणकी... स्वच्छ सुंदर घुणकी या संकल्पपूर्ती साठी माझा एक तास... माझ्या गावासाठी या भावनेतून राबविण्यात येत असलेल्या श्रमदान मोहिमेला आज सकाळी आठ वाजता प्रारंभ झाला. सुरवातीला युवक, लोकप्रतिनी, ग्रामस्थांनी घुणकी फाट्याजवळ संत गाडगे महाराज यांच्या प्रतिमेचे पूजनाने स्वच्छतेला सुरवात झाली. दोन जेसीबी, अनेक ट्रॅक्टरच्या सहाय्याने बाजूपट्टीची स्वच्छता करण्यात आली. ओढ्याच्या पुलावरील कठड्याची रंगोटी करण्यात आली. खडी, डांबराच्या सहाय्यातून खड्डे भरण्यात आल्याने रस्ता खड्डेमुक्त करण्याचे काम सुरु झाले.अशीही लोकवर्गणी१०० रुपयांपासून ११ हजारापर्यंत वर्गणी, कोणी जेसीबी, कोणी ट्रॅक्टर, चहा, नाष्टा, खडी, मुरुम अशी वर्गणी जमा झाल्याने खड्डे भरण्याचे काम झाले. मुख्यमंत्री सडक योजनेतून २०१७ मध्ये पुणे-बंगळूर महामार्गावरील घुणकी फाटा ते निलेवाडी दरम्यान आठ किलोमीटर अंतर रस्ता मंजूर होऊन कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण रस्ते विकास कोल्हापूर यांच्या नियंत्रणाखाली यशोमाला कन्स्ट्रक्शन कोल्हापूर यांनी रस्त्याचे काम केले. या रस्त्यासाठी ५ कोटी ४ लाख २२ हजार रुपये खर्च झाला. हा रस्ता २०१८ मध्ये पूर्ण झाला. हा रस्ता पूर्ण झाल्यानंतर कंत्राटदाराने पाच व देखभालीची मुदत २०१८ ते २०२३ पर्यंत होती.ही मुदत संपल्यानंतर देखभाल बंद झाल्यामुळे घुणकी ते चावरे दरम्यानचा रस्ता अतिशय खराब होऊन अक्षरश: खड्डेमय झाला होता..सकाळमधून छायाचित्रासह बातमी'घुणकी फाटा ते चावरे दरम्यानच्या रस्त्याची दुरवस्था' बातमी प्रसिध्द झाली होती.कोणाचेही नाव घालू नका....?आज लोकवर्गणीतून घुणकी फाटा ते महादेव मंदिर दरम्यानच्या स्वच्छता मोहिमेत ग्रामस्थांसह लोकप्रतिनिधी सहभागी झाले. सुरवात झाल्यानंतर संयोजकांनी हे काम गावातील सर्व देणगीतून होत असल्याने मिडियाने कोणाचे नाव प्रसिध्द करु नये असे जाहिर केले..Kolhapur News: एसटी चालकाला काठीने मारहाण, कंडक्टरलाही धक्काबुक्की | Video Viral | Sakal News.मुख्यमंत्री सडक योजनेतून सुमारे पाच कोटी खर्चून साकारलेल्या घुणकी फाटा ते निलेवाडी दरम्यान या रस्त्याची चाळण झाली आहे. ग्रामीण रस्ते विकासच्या अधिकाऱ्यांनी त्वरीत पाहणी करण्याची मागणी वाहनधारकांतून होत आहे. बहुतांश ठिकाणी दोन्ही बाजूला नाले काढलेली नाहीत. नाल्यांमध्ये गवत वाढले आहे. यामुळे पावसाळ्यात रस्त्यावरुन पाणी वाहते. काही ठिकाणी रस्त्यावर व नाल्यावर अतिक्रमणे झाली असून ती काढण्याची गरज आहे. रस्त्यावर खड्ड्यांचे साम्राज्य असल्याने पावसाळ्यात खड्ड्यात पाणी साचून मोटरसायकलस्वारांचे अनेक अपघात झाले आहेत. बाजूपट्टया खचल्याने अवजड वाहनांचेही व मोठ्या खड्ड्यांमुळे ऊस वाहतूक करणारे ट्रॅक्टरच्या ट्राॅली उलटून अपघात झाले आहेत. या मार्गांवरील वाहतुकीच्या वर्दळीचा विचार करता रस्त्याची रुंदी वाढवून भक्कम रस्ता करण्याची गरज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.