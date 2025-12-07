कोल्हापूर

Kolhapur News : लोकवर्गणीतून घुणकी फाटा ते महादेव मंदिरपर्यंत स्वच्छता व खड्डे बुजविण्याची मोहिम; युवक-ग्रामस्थांचा उत्स्फूर्त सहभाग!

Community Drive : घुणकी फाटा ते महादेव मंदिर दरम्यानच्या स्वच्छता आणि खड्डे बुजविण्याच्या लोकवर्गणी उपक्रमाला ग्रामस्थ आणि युवकांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला. अतिशय खराब झालेल्या रस्त्याच्या तात्पुरत्या दुरुस्तीनंतर वाहनधारकांतून समाधान व्यक्त होत आहे.
Villagers and Local Representatives Unite for Road Cleanliness

सकाळ वृत्तसेवा
घुणकी : "माझं गाव... माझा अभिमान हे स्लोगन घेऊन आपली घुणकी... स्वच्छ सुंदर घुणकी या संकल्पपूर्ती साठी माझा एक तास... माझ्या गावासाठी या भावनेतून आज घुणकी फाटा ते गावातील महादेव मंदीर दरम्यान लोकवर्गणीतून स्वच्छता, डांबराने खड्डे भरण्याचे काम आज युवकांसह ग्रामस्थांच्या पुढाकारातून उत्साहात सुरु झाल्याने ग्रामस्थांसह वाहनधारकांतून समाधानाच्या प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या.

