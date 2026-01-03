कोल्हापूर

Kolhapur Traffic : संरक्षक कठडे कोसळले, गिरोली घाटात अपघाताला खुले आमंत्रण; प्रवाशांचा जीव धोक्यात

Girroli Ghat Turns Deadly : गिरोली घाटातील धोकादायक वळणांवर संरक्षक कठडे पूर्णपणे कोसळल्याने वाहनचालकांना जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे.
Collapsed safety guardrails at a sharp curve in Girroli Ghat posing serious risk to commuters.

Collapsed safety guardrails at a sharp curve in Girroli Ghat posing serious risk to commuters.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जोतिबा डोंगर : गिरोली (ता. पन्हाळा) ते आठ किलोमीटर अंतराच्या घाटातील सर्वच धोकादायक वळणांवरील संरक्षक कठड्यांची मोठ्या प्रमाणात पडझड झाली आहे. उर्वरित घाटातील कठडेही कमकुवत झाल्याने हा संपूर्ण घाट सध्या वाहतुकीस अत्यंत धोकादायक बनला आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Travel
Road Development
Traffic
road safety incidents
Travel Safety Measures

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com