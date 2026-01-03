Kolhapur Traffic : संरक्षक कठडे कोसळले, गिरोली घाटात अपघाताला खुले आमंत्रण; प्रवाशांचा जीव धोक्यात

जोतिबा डोंगर : गिरोली (ता. पन्हाळा) ते आठ किलोमीटर अंतराच्या घाटातील सर्वच धोकादायक वळणांवरील संरक्षक कठड्यांची मोठ्या प्रमाणात पडझड झाली आहे. उर्वरित घाटातील कठडेही कमकुवत झाल्याने हा संपूर्ण घाट सध्या वाहतुकीस अत्यंत धोकादायक बनला आहे..पोहाळे तर्फ आळते (ता. पन्हाळा) येथील माहारकीचा माळ ते केखले (ता. पन्हाळा) येथील गवती कुरण परिसरापर्यंत हा घाट नागमोडी वळणांचा असून, येथे अनेक तीव्र व धोकादायक वळणे आहेत. या ठिकाणी दगडी बांधकाम करून भक्कम संरक्षक कठडे उभारणे गरजेचे आहे..Khambatki Ghat Accident : खंबाटकी घाटात लोखंडी साहित्यांनी भरलेला ट्रक पलटी; पाठोपाठ कारचाही अपघात, धोकादायक वळणं ठरताहेत जीवघेणी!.मात्र, गेल्या दोन-तीन वर्षांत संबंधित यंत्रणेकडून केवळ दगडुजी व मलमट्टी केली असून सध्या सर्वच कठडे कमकुवत झाले आहेत. धोकादायक वळणांवरील अनेक कठडे पूर्णपणे कोसळले असून, रात्रीच्या वेळी या घाटातून वाहतूक करणे अधिकच धोकादायक बनले आहे. .कोल्हापूर शहराकडे जाण्यासाठी जवळचा मार्ग म्हणून वारणानगर, कोडोली, ऐतवडे, चिकुर्डे भागातील ग्रामस्थ सर्रास या घाटाचा वापर करतात. तसेच जोतिबा यात्रेच्या काळात व दर रविवारी मोठ्या प्रमाणावर भाविक याच घाटातून ये-जा करतात, त्यामुळे या घाटाचे महत्त्व अधिक आहे..Khandala Accident : खंडाळा घाटात भीषण अपघात; भरधाव टेम्पोचे नियंत्रण सुटले; ५ वाहनांना धडक; ट्रॅफिक अर्धा तास ठप्प!.पावसाळ्यात दाट धुके व पावसामुळे या घाटात काहीच अंतरावरचे दृश्य स्पष्ट दिसत नाही. अशा परिस्थितीत अपघात झाल्यास वाहनांना संरक्षण मिळण्याची कोणतीही व्यवस्था नाही. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या घाटातील धोकादायक वळणांवर तातडीने भक्कम दगडी संरक्षक कठडे उभारावेत, अशी जोरदार मागणी या परिसरातून होत आहे. .गिरोली घाटातून वारणा-कोडोली, जाखले, केखले गावांतील ग्रामस्थांची सर्रास वाहतूक सुरू असते. या घाटात सर्वच संरक्षक कठडे कमकुवत झाल्याने धोका निर्माण झाला आहे. यामुळे प्रवाशांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. अवघड कठडे बांधल्याशिवाय पर्याय नाही.- बळिराम मिसाळ, ग्रामस्थ पोहाळे तर्फ आळते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.