Gokul Milk Union Kolhapur : प्रशासकीय कारणांमुळे रखडलेली कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाची (गोकुळ) वार्षिक सर्वसाधारण सभा अखेर २१ डिसेंबरला होणार आहे. सभेसाठी सहकार विभागाने संचालक मंडळाला मुदतवाढ दिली आहे. नव्या संचालक मंडळाच्या निवडीनंतर होणाऱ्या या पहिल्याच महत्त्वाच्या सभेत कोणते निर्णय घेतले जातात, याकडे दूध उत्पादकांसह राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे..गोकुळवर प्रशासक असताना संचालक मंडळ अस्तित्वात नसल्याने वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेता आली नव्हती. नव्या संचालक मंडळाची स्थापना झाल्यानंतर ३० नोव्हेंबरपूर्वी सभा घेणे अपेक्षित होते. मात्र, निर्धारित मुदतीत सभा घेणे शक्य नसल्याने संचालक मंडळाने सहकार विभागाकडे मुदतवाढ मागितली होती. त्यानुसार विभागाने ही मागणी मान्य केली असून, २१ डिसेंबर ही सभेची तारीख निश्चित करण्यात आली आहे..Gokul Milk Union Case : गोकुळ दूध संघातील सत्तासंघर्षाला नवं वळण! शासन नियुक्त 4 संचालकांसह महायुतीच्या 8 संचालकांना कोर्टाची नोटीस; 3 डिसेंबरला सुनावणी.निवडणुकीनंतर प्रथमच होणाऱ्या या सभेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये कोणत्या मुद्द्यांवरून खडाजंगी होते, याची उत्सुकता आहे. निवडणुकीतील राजकीय संघर्षाचे पडसाद सभेत उमटण्याची शक्यता असल्याने सभेकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.