Vivekanand Patil Gokul Politics : आम्हाला चोरमन नको, आमच्या हक्काचा चेअरमन हवा; गोकुळच्या मोर्चात विवेकानंद पाटील यांची आक्रमक तोफ धडाडली

कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्ह्याची आर्थिक जीवनवाहिनी असलेल्या 'गोकुळ' दूध संघावर चार शासकीय संचालक नेमण्याच्या अध्यादेशाविरोधात आज कोल्हापूरच्या रस्त्यांवर शेतकऱ्यांचा प्रचंड उद्रेक पाहायला मिळाला. काँग्रेस नेते आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली काढण्यात आलेल्या 'गोकुळ बचाव संघर्ष मोर्चा'ला दूध उत्पादक आणि शेतकऱ्यांनी विराट प्रतिसाद दिला. या मोर्चात चक्क म्हैशी, बैलगाड्या, ट्रॅक्टर आणि हातात कोल्हापुरी पायताण (चप्पल) घेऊन हजारो शेतकरी महायुती सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरले होते..या संघर्ष मोर्चात स्पर्धा परीक्षांच्या आंदोलनातून राज्यभरात ओळख निर्माण करणारे युवा नेते विवेकानंद पाटील यांनी आपल्या खास गावरान आणि आक्रमक शैलीत महायुती सरकारवर अत्यंत घणाघाती टीका केली.."आम्हाला चोरमन नको, हक्काचा चेअरमन पाहिजे!"गोकुळच्या चेअरमन निवडीबाबत बोलताना विवेकानंद पाटील यांनी सरकारवर थेट शब्दांत निशाणा साधला. ते म्हणाले, "कोल्हापूरच्या स्वाभिमानी जनतेने गोकुळच्या निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या पॅनेलला निवडून पूर्ण बहुमत दिले आहे, त्यामुळे जनतेने निवडून दिलेल्या संचालकांमधूनच चेअरमन झाला पाहिजे. सरकार नामनिर्देशित सदस्यांच्या माध्यमातून जो चेअरमन बसवण्याचा प्रयत्न करत आहे, तो चेअरमन नसून 'चोरमन' आहे. आम्हाला असा चोरमन नको, आम्हाला शेतकऱ्यांच्या हक्काचा चेअरमन हवा आहे."."गोकुळची सत्ता मिळावी म्हणून आमच्या म्हैशी फळत नाहीत!"सरकारच्या भूमिकेचा समाचार घेताना त्यांनी अत्यंत खोचक शब्दांत फटकेबाजी केली:"आमची म्हैस आमच्या धन्याला आणि लेकरांना दूध मिळावे म्हणून दूध देते. आमच्या घामाच्या दुधावरचे लोणी लाटण्यासाठी हे नामनिर्देशित सदस्य आणले जात आहेत का? धारा काढायच्या आमच्या बायांनी, शेण काढून हात कुजले आमच्या शेतकऱ्यांचे... तिथे एका तरी नामनिर्देशित संचालकाच्या बायकोला धार काढताना दाखवा बघू! साहेब, गोकुळची सत्ता तुम्हाला मिळावी म्हणून आमच्या म्हैशी काही फळत नाहीत!".मत मागायला येणाऱ्यांना लाथ दाखवा!मोर्चात सहभागी होताना मी कोणत्याही राजकीय पक्षाचा कार्यकर्ता म्हणून आलो नसून केवळ शेतकऱ्याचा मुलगा म्हणून आलो आहे, अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी मांडली. मोर्चेकऱ्यांना आवाहन करताना ते म्हणाले, "इथे एकमेकांना हात दाखवण्यापेक्षा २०२९ च्या निवडणुकीत जेव्हा हे नेते मत मागायला दारात येतील, तेव्हा त्यांना हात दाखवा; गरज पडल्यास लाथ दाखवली तरी चालेल.".दरम्यान, गोकुळ दूध संघावर प्रशासक किंवा शासकीय नियुक्त्यांचा प्रयत्न झाल्यास हा लढा आणखी तीव्र करण्याचा इशारा सतेज पाटील आणि महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी दिला आहे. या मोर्चामुळे ऐन सणासुदीच्या काळात कोल्हापुरातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.