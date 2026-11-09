Gokul Dairy Chairman Election High Court Ruling : 'गोकुळ'च्या अध्यक्ष निवडीत सर्वात मोठा ट्विस्ट; मतदानापूर्वी कोर्टाचा निकाल, बदलले सत्तेचे गणित!

कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा दूध संघ 'गोकुळ'च्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील राजकीय घडामोडी वाढल्या आहेत. राज्य सरकारने 'गोकुळ'वर नियुक्त केलेल्या चार शासननियुक्त संचालकांच्या मतदानाच्या अधिकारावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) खंड पिठाने शिक्कामोर्तब केले आहे. न्यायालयाने या चारही नामनिर्देशित संचालकांना मंगळवारी (१० नोव्हेंबर) होणाऱ्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मतदानाचा कायदेशीर अधिकार बहाल केला आहे. या निर्णयामुळे सतेज पाटील गटाकडे असलेले स्पष्ट बहुमत अचानक धोक्यात आले असून महायुतीचे पारडे अचानक जड झाले. .सर्किट बेंचचा निकाल; ४ संचालकांना मतदानाचा हक्कराज्य सरकारने एका विशेष अध्यादेशाद्वारे गोकुळ दूध संघावर चार शासननियुक्त संचालकांची नियुक्ती केली होती. या संचालकांच्या मतदानाच्या कायदेशीर वैधतेला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. केवळ लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या संचालकांनाच अध्यक्ष निवडीचा अधिकार असावा, असा युक्तिवाद करण्यात आला. मात्र, कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये झालेल्या महत्त्वपूर्ण सुनावणीअंती न्यायालयाने सरकारनियुक्त चारही संचालकांना उद्याच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत प्रत्यक्ष मतदानाचा अधिकार दिला आहे..Gokul Politics : "गोकुळचं दार मी उघडलं म्हणून..."; महायुतीच्या दोन बड्या मंत्र्यांवर सतेज पाटलांचा थेट प्रहार!.१३ विरुद्ध १६; कसे बदलले संख्याबळ?न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निकालानंतर गोकुळमधील सत्ता समीकरणांचे चित्र पूर्णपणे बदलले आहे:सतेज पाटील गट : १३ जागा (निवडून आलेले बहुमत)महायुती गट : १२ जागा (मूळ निवडून आलेले संचालक)शासननियुक्त संचालक : ४ जागा (कोर्टाच्या आदेशाने मतदानाचा अधिकार)महायुतीचे नवे एकूण संख्याबळ : १६ जागाआतापर्यंत सतेज पाटील यांच्याकडे १३ जागांचे स्पष्ट बहुमत असल्याने त्यांचाच चेअरमन होणार हे निश्चित मानले जात होते. मात्र, कोर्टाने चार शासकीय सदस्यांना मतदानाचा अधिकार दिल्याने महायुतीचे संख्याबळ १२ वरून थेट १६ वर पोहोचले आहे. त्यामुळे गोकुळच्या सत्तेची चावी आता महायुतीच्या हाती जाण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे..Vivekanand Patil Gokul Politics : आम्हाला चोरमन नको, आमच्या हक्काचा चेअरमन हवा; गोकुळच्या मोर्चात विवेकानंद पाटील यांची आक्रमक तोफ धडाडली.गोकुळवर कोणाचा झेंडा?मंगळवारी १० नोव्हेंबर रोजी गोकुळच्या ताराबाई पार्क येथील मुख्य कार्यालयात अध्यक्षपदाची चुरशीची निवडणूक पार पडणार आहे. सोमवारीच सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली कोल्हापुरात शेतकऱ्यांचा विराट संघर्ष मोर्चा काढून शासकीय नियुक्त्यांविरोधात रणशिंग फुंकण्यात आले होते. मात्र, संध्याकाळी कोर्टाकडून आलेल्या या अनपेक्षित धक्क्यामुळे सतेज पाटील गट कोणती नवी रणनीती आखतो आणि प्रत्यक्ष मतदानाच्या वेळी काही अंतर्गत चमत्कार घडतो का, याकडे अवघ्या महाराष्ट्राचे डोळे लागले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.