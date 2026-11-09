कोल्हापूर

Gokul Dairy Chairman Election High Court Ruling : 'गोकुळ'च्या अध्यक्ष निवडीत सर्वात मोठा ट्विस्ट; मतदानापूर्वी कोर्टाचा निकाल, बदलले सत्तेचे गणित!

Kolhapur Circuit Bench : त्या ४ शासननियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकार; सतेज पाटलांचे १३ वि. महायुती १६, उद्या काय घडणार?
Four government-appointed directors get voting right in chairman election

Four government-appointed directors get voting right in chairman election

Sakal

Vinayan
Updated on

कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा दूध संघ 'गोकुळ'च्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील राजकीय घडामोडी वाढल्या आहेत. राज्य सरकारने 'गोकुळ'वर नियुक्त केलेल्या चार शासननियुक्त संचालकांच्या मतदानाच्या अधिकारावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) खंड पिठाने शिक्कामोर्तब केले आहे. न्यायालयाने या चारही नामनिर्देशित संचालकांना मंगळवारी (१० नोव्हेंबर) होणाऱ्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मतदानाचा कायदेशीर अधिकार बहाल केला आहे. या निर्णयामुळे सतेज पाटील गटाकडे असलेले स्पष्ट बहुमत अचानक धोक्यात आले असून महायुतीचे पारडे अचानक जड झाले.

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