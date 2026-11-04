Gokul Election Controversy : 'गोकुळ'मध्ये कौल आपल्यालाच मिळाला, अशा आविर्भावात राहू नका; आमदार सतेज पाटलांच्या पत्राला महायुतीचे जोरदार प्रत्युत्तर

कोल्हापूर : गोकुळमध्ये उत्पादकांचा कौल आपल्यालाच मिळाला, अशा अविर्भावात आमदार सतेज पाटील यांनी राहू नये, असे प्रत्युत्तर महायुतीच्या चारही पक्षांच्या जिल्हाप्रमुखांनी दिले आहे. गोकुळसंदर्भातील आमदार पाटील यांच्या पत्राचा संदर्भ घेऊन हे प्रत्युत्तर दिले (Satej Patil response to Mahayuti leaders) आहे..पत्रकात म्हटले आहे, गोकुळच्या निवडणुकीत २५ पैकी १३ संचालक त्यांचे निवडून आले, त्याच पद्धतीने आमचेही १२ संचालक निवडून दिले आहेत. एका जागेच्या फरकाने मिळालेला विजय म्हणजे संपूर्ण जिल्ह्यावर निर्विवाद वर्चस्व नव्हे, याची जाणीव त्यांनी ठेवावी. अध्यक्ष निवड करण्यासाठी आम्ही कुणाचीही अडवणूक केलेली नाही. त्यांनी त्यांचा अध्यक्ष जरूर करावा. आम्ही विरोधकांची भूमिका प्रामाणिकपणे पार पाडत आहोत..निवडणुकीमध्ये महायुतीतील अंतर्गत मतभेदांचा फायदा त्यांना झाला, हे आम्ही मान्य करतो; पण त्यातून जिल्ह्याचा संपूर्ण राजकीय जनाधार बदलला, असा निष्कर्ष त्यांनी काढू नये. या काठावरच्या विजयाच्या आधारे संपूर्ण जिल्ह्याचे राजकीय प्रतिनिधित्व आपल्याकडेच असल्याचा दावा करणे चुकीचे आहे..Gokul Chairman Controversy : 'गोकुळ'च्या माध्यमातून सहकाराच्या गाभ्यावरच घाला; सतेज पाटलांचं थेट संपादक, पत्रकारांना पत्र; 'महायुती'च्या संचालकांनाही केलं आवाहन.गणपूर्तीसाठी १४ संचालकांची आवश्यकता असल्याचा नियम निवडणुकीपूर्वीचाच आहे. शशिकांत पाटील-चुयेकर यांच्या नावाची अध्यक्षपदाची घोषणा निवडणुकीपूर्वीची असूनही जनतेने महायुतीला १२ जागांवर कौल दिला. त्यांच्या उमेदवारीला वैयक्तिक विरोधाचा मुद्दा नाही. एका काठावरच्या विजयाला राजकारणातील अमरपट्टा समजण्याची चूक त्यांनी करू नये. राजकीय मतभेदांना धमक्यांचे स्वरूप देण्याऐवजी लोकशाहीच्या चौकटीत चर्चा व्हावी, आम्ही या गोष्टींकडे दुर्लक्ष केले. येथून पुढे केले जाणार नाही..स्वतःच्या सोयीसाठी सहकार्याची अपेक्षाआम्हालाही अध्यक्ष निवडताना गणपूर्तीसाठी केवळ दोन संचालकांची आवश्यकता आहे. आमदार पाटील त्यांच्या बाजूचे दोन संचालक आम्हाला देऊन अध्यक्ष निवडीसाठी, गोकुळचा कारभार सुरळीत चालण्यासाठी सहकार्य करतील का? ते असे करणार नाहीत. केवळ पेच तयार झाला आहे म्हणून स्वतःच्या सोयीसाठी आमच्याकडून सहकार्याची अपेक्षा करायची आणि त्यासाठी भावनिक आवाहने करायची, हा कोणता न्याय आहे?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.