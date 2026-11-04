कोल्हापूर

Gokul Election Controversy : 'गोकुळ'मध्ये कौल आपल्यालाच मिळाला, अशा आविर्भावात राहू नका; आमदार सतेज पाटलांच्या पत्राला महायुतीचे जोरदार प्रत्युत्तर

Gokul Milk Union election controversy Kolhapur : गोकुळ निवडणुकीतील १३ विरुद्ध १२ या निकालावरून महायुतीच्या चारही जिल्हाप्रमुखांनी आमदार सतेज पाटील यांना प्रत्युत्तर दिले. एका जागेचा विजय म्हणजे जिल्ह्यावर निर्विवाद वर्चस्व नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
Gokul Milk Union election controversy Kolhapur

Gokul Milk Union election controversy Kolhapur

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : गोकुळमध्ये उत्पादकांचा कौल आपल्यालाच मिळाला, अशा अविर्भावात आमदार सतेज पाटील यांनी राहू नये, असे प्रत्युत्तर महायुतीच्या चारही पक्षांच्या जिल्हाप्रमुखांनी दिले आहे.​ गोकुळसंदर्भातील आमदार पाटील यांच्या पत्राचा संदर्भ घेऊन हे प्रत्युत्तर दिले (Satej Patil response to Mahayuti leaders) आहे.

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