Kolhapur News: ‘गोकुळ’मधील ‘तो’ अध्यादेश बेकायदेशीर ठरेल ; माजी सरन्यायाधीशांचा अभिप्राय प्रदेश काँग्रेसकडून ‘व्हायरल’

कोल्हापूर, : ‘गोकुळ’च्या राजकारणात समविचारी आघाडीला सत्तेपासून रोखण्यासाठी संचालक मंडळात चार शासननियुक्त सदस्य आणून त्यांना मतदानाचा दिला जाणारा अधिकार बेकायदेशीर ठरेल, असा अभिप्राय देशाचे माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी दिल्याची माहिती महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसकडून दिली आहे. सरन्यायाधीश गवई यांनी दिलेला अभिप्रायच प्रदेश कमिटीकडून समाज माध्यमांवर व्हायरल केला आहे..कलम ७३ अअअ आणि २७ (९) नुसार स्वीकृत व शासकीय नामनिर्देशित संचालकांना अध्यक्ष किंवा इतर पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार नाही. बहुमताचा कौल नाकारण्यासाठी अध्यादेशाद्वारे हा अधिकार देणे हे राजकीय हेतूने प्रेरित असून, लोकशाही मूल्यांच्या विरोधी असल्याचेही या अभिप्रायात म्हटले आहे. .कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये दाखल याचिकेवरील दोन नोव्हेंबरला दिलेल्या आदेशात १० नोव्हेंबरला होणाऱ्या अध्यक्ष निवडीसाठी स्पष्टपणे २५ निर्वाचित संचालकांना सात दिवसांची नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाचा हा आदेश प्रलंबित असताना असा अध्यादेश काढणे म्हणजे थेट न्यायदानाच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणे ठरेल. त्याची पूर्वलक्षी प्रभावाने सुधारणा करता येणार नाही. .राज्य सरकारचा असा अध्यादेश उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यास रद्द ठरण्यास पात्र राहील, असेही म्हटले आहे. हा कायदेशीर अभिप्राय उपलब्ध करून दिलेल्या वस्तुस्थिती, अभिलेख व कागदपत्रे यावर आधारित आहे. हा अभिप्राय केवळ त्या उपलब्ध सामग्रीपुरताच मर्यादित असून, उघड न केलेल्या वस्तुस्थितीचा किंवा परिस्थितीचा त्यात समावेश नाही. तो न्यायालयात सादर करणे अभिप्रेत नाही, असेही गवई यांनी अभिप्रायात म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.