Gokul Dairy Employees : नेत्यांसाठी कायपण! 'गोकुळ' निवडणुकीत ताळतंत्र सोडलं; कामावर दांडी मारून प्रचारात फिरणाऱ्या 350 कर्मचाऱ्यांना पाठवल्या नोटिसा, प्रशासकांचा दणका

कोल्हापूर : ‘गोकुळ’च्या निवडणूक कालावधीत विनापरवाना रजेवर गेलेल्या सुमारे ३५० कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटिसा पाठवल्या आहेत. कायम कर्मचारी गैरहजर राहिल्यामुळे रोजंदारी कर्मचाऱ्यांकडून काम करून घ्यावे (Gokul Dairy employees absent during election) लागले. .‘गोकुळ’मध्ये संचालक, माजी संचालकांकडून नोकर भरती झाली आहे. त्यामुळे नेत्यांसाठी कायपण करण्याची एक पद्धत आहे. काही कर्मचारी संचालकांकडेच कामाला असल्याची स्थिती काहीवेळा दिसून आली आहे. संघावर प्रशासक मंडळाची नियुक्ती झाल्यानंतर या सर्वांना संघातील कामासाठी हजर राहावे लागले. प्रशासकीय मंडळाच्या कारकिर्दीत संघातील कामावरच आठ तास थांबावे लागले. मात्र, निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर काही कर्मचाऱ्यांनी ताळतंत्र सोडले..१ ते १९ ऑक्टोबर दरम्यान काही कर्मचाऱ्यांनी रजा मंजूर करून न घेता दांडी मारली. तब्बल ३५० कर्मचारी नेत्यांच्या मागे प्रचारासाठी गेल्याचे दिसून आले आहे. डेअरीसह पशुखाद्य विभागातील सर्वाधिक कर्मचाऱ्यांचा यात समावेश होता. यामुळे संघाच्या कामावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाला. ऐनवेळी कर्मचारी गैरहजर राहिल्यामुळे रोजंदारींकडून कामकाज करून घ्यावे लागले. अन्य कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण वाढला. नियोजनात मोठ्या प्रमाणात बदल करावा लागला. यातून प्रशासनाला अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले..Gokul Chairman Election : 'गोकुळ' अध्यक्ष निवडीत मोठा ट्विस्ट! महायुतीचे 12 संचालक गैरहजर राहण्याच्या तयारीत, सतेज पाटलांची सत्ता रोखण्यासाठी नवा डाव?.पगार कपातीसह सेवा पुस्तिकेत नोंदकर्मचारी गैरहजर राहिल्याची गंभीर दखल घेतली आहे. संबंधितांना कारणे दाखवा नोटिसा दिल्या आहेत. बहुतांश कर्मचारी संघात काम करत असताना संचालकांच्या प्रचारात राहिल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे कारणे दाखवा नोटिसा पाठविल्या असल्या तरीही गैरहजर कर्मचाऱ्यांचा पगार कपात करण्यात येणार आहे. त्यांच्या सेवा पुस्तिकेत नोंद केली जाणार असल्याचे प्रशासक मंडळाचे अध्यक्ष प्रदीप मालगावे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.