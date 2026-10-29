कोल्हापूर

Gokul Dairy Employees : नेत्यांसाठी कायपण! 'गोकुळ' निवडणुकीत ताळतंत्र सोडलं; कामावर दांडी मारून प्रचारात फिरणाऱ्या 350 कर्मचाऱ्यांना पाठवल्या नोटिसा, प्रशासकांचा दणका

Gokul Dairy 350 employees show cause notices : कोल्हापूरच्या गोकुळ दूध संघातील निवडणूक काळात सुमारे ३५० कर्मचारी विनापरवाना रजेवर राहिले. त्यामुळे कामकाजावर परिणाम झाला असून प्रशासनाने संबंधित कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटिसा पाठवल्या आहेत.
Gokul Dairy unauthorized leave controversy

Gokul Dairy unauthorized leave controversy

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : ‘गोकुळ’च्या निवडणूक कालावधीत विनापरवाना रजेवर गेलेल्या सुमारे ३५० कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटिसा पाठवल्या आहेत. कायम कर्मचारी गैरहजर राहिल्यामुळे रोजंदारी कर्मचाऱ्यांकडून काम करून घ्यावे (Gokul Dairy employees absent during election) लागले.

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