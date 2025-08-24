Gokul Dudh Kolhapur : गोकुळच्या बैठकीत सभासदांनी दोनचं प्रश्न विचारले, अन् संचालकांना बोलायला काही उरलचं नाही; नेमकं काय घडलं...

Gokul Dudh Politics Kolhapur : ‘गोकुळच्या दूध संकलनात गडहिंग्लज तालुक्याच्या म्हैस दुधाचे सर्वच नेते कौतुक करतात. पण, हे कौतुक आता पुरे झाले. दुर्दैवाने स्थानिक पातळीवरील उमेदवारांना निवडणुकीत यश मिळाले नाही. पण, तुम्ही स्वीकृत म्हणून गडहिंग्लजला का प्रतिनिधित्व दिले नाही, असा प्रश्न सभासदाने विचारताच काहीसा गोंधळ उडाला. येथील दूध उत्पादकांच्या प्रश्नाला वाली कोण? असा पाठोपाठ प्रश्न येताच सर्वच संचालक निरुत्तर झाले. याबाबतचा निर्णय नेते घेत असून, आपण केवळ अंमलबजावणी करत असल्याचे सांगत माजी अध्यक्ष अरुण डोंगळे यांनी सारवासारव केली..गडहिंग्लज तालुक्यातील गोकुळच्या सभासदांची संपर्क सभा झाली. ‘गोकुळ’चे अध्यक्ष नविद मुश्रीफ अध्यक्षस्थानी होते. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांची प्रमुख उपस्थिती होती. येथील सूर्या सांस्कृतिक सभागृहात ही संपर्क सभा झाली. संचालिका अंजनाताई रेडेकर यांनी स्वागत केले. जेष्ठ संचालक विश्वास पाटील, अरुण डोंगळे यांनी गडहिंग्लज विभागाचा आढावा घेतल्यानंतर सभासदांची प्रश्नोत्तरे झाली..यावेळी तालुक्यातील मांगनूर तर्फ सावतवाडीच्या भावेश्र्वरी दूध संस्थेचे प्रतिनिधी महादेव शिंगटे यांनी स्वीकृत संचालकाचा कळीचा प्रश्न उपस्थित केला. जिल्ह्याच्या टोकाला असणाऱ्या या तालुक्याचा ‘गोकुळ’वर प्रतिनिधी नसल्याने सभासदांना कोल्हापूरचे हेलपाटे पेलणारे नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या अनपेक्षित प्रश्नाला उपस्थित सर्वच सभासदांनी टाळ्यांच्या गजरात उस्फूर्त प्रतिसाद दिला. यावर सर्वच संचालक निरुत्तर झाले.डोंगळे म्हणाले, ‘गडहिंग्लजमधील पाय ओढण्याच्या प्रवुत्तीमुळे स्थानिक उमेदवारांचा पराभव झाला. स्वीकृत संचालकाचा निर्णय नेते घेतात. आम्ही केवळ सूचक, अनुमोदकचे सोपस्कर पार पाडतो.’.Gokul Dudh Sangh : गोकुळचं राजकारण, ‘मी तुमच्यासोबतच हाय’ एवढ बोलायचं अन् लखपती व्हायचं.नविद मुश्रीफ म्हणाले, ‘गोकुळ’तर्फे दूध उत्पादकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ३२ योजना आहेत. गडहिंग्लज हे गोकुळचे हृदय असून, म्हशीचे दूध वाढविण्यासाठी जातिवंत म्हशींचे विक्री केंद्र महिनाभरात या ठिकाणी सुरम करत आहोत. गुजरातमधील अनेक उपक्रम गोकुळतर्फे नजीकच्या काळात सुरू करणार आहोत.’ दूध संस्थाच्या प्रतिनिधींनी उपस्थित केलेल्या दूध चाचणी उपकरण, वाहतूक व्यवस्था, म्हैस खरेदी अनुदान यासह विविध प्रश्नांना विभाग प्रमुखांसह नविद मुश्रीफ यांनी उत्तरे दिली. प्रा. किसनराव कुराडे, गोडसाखर अध्यक्ष प्रकाश पताडे, सतीश पाटील, विद्याधर गुरबे उपस्थित होते. संचालक रणजितसिंह पाटील यांनी आभार मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.