Arun Dongale Gokul Milk Election : गोकुळ दूध संघाचे माजी अध्यक्ष अरुण डोंगळेंची मोठी घोषणा; ‘ही माझी शेवटची गोकुळची निवडणूक’

Gokul Milk Union Election 2026 : गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रचाराला वेग आला असतानाच महायुतीच्या गोटातून महत्त्वाची घोषणा झाली आहे. हसन मुश्रीफ यांचे विश्वासू आणि गोकुळचे दोन वेळा अध्यक्ष राहिलेले अरुण डोंगळे यांनी ‘ही माझी शेवटची गोकुळ निवडणूक’ असल्याचे जाहीर केले आहे. तब्बल ३५ वर्षे संचालक म्हणून काम केल्यानंतर आणि दोन वेळा अध्यक्षपदाची जबाबदारी सांभाळल्यानंतर यापुढे गोकुळची कोणतीही निवडणूक लढवणार नसल्याचे डोंगळे यांनी स्पष्ट केले आहे..गोकुळमध्ये गेल्या ३५ वर्षांपासून संचालक म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली. या काळात दोन वेळा अध्यक्षपदाची जबाबदारीही सांभाळली. गोकुळच्या विकासासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेता आले. गोकुळच्या विकासात आपले योगदान राहिले असल्याचे डोंगळे यांनी सांगितले..मात्र, आता गोकुळची ही निवडणूक आपली शेवटची निवडणूक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यापुढे आपण गोकुळची निवडणूक लढवणार नाही, अशी घोषणा त्यांनी केली. अरुण डोंगळे हे हसन मुश्रीफ यांच्या नेतृत्वाखालील गटातील महत्त्वाचे नेते मानले जातात. सध्या गोकुळ निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीच्या वतीने ते मैदानात उतरणार आहेत. त्यामुळे प्रचाराच्या धामधुमीतच त्यांनी केलेली ही घोषणा राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची मानली जात आहे..गोकुळच्या निवडणुकीसाठी सध्या विविध गटांकडून पॅनेलची जुळवाजुळव सुरू आहे. निवडणूक बिनविरोध करण्याचे प्रयत्न होणार की प्रत्यक्ष मतदानाला सामोरे जावे लागणार, याकडे लक्ष लागले आहे. तसेच कोणाला पॅनेलमधून स्थान मिळणार आणि कोणत्या गटांची आघाडी होणार, याबाबतही राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे..Gokul Milk Union Election 2026 : 'गोकुळ'च्या अंतिम मतदार यादीत 5332 संस्था; विभागीय उपनिबंधक देविदास मिसाळ यांच्याकडून यादी जाहीर, सध्या 107 संस्था अपात्र.या पार्श्वभूमीवर डोंगळे यांनी जाहीर केलेली ‘शेवटची निवडणूक’ ही भूमिका गोकुळच्या आगामी राजकारणाच्या दृष्टीने लक्षवेधी ठरली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून त्यांचा प्रचारही जोरात सुरू असून, त्यांच्या या घोषणेचा निवडणुकीतील राजकीय समीकरणांवर काय परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.