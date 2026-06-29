Kolhapur Gokul Election : 'गोकुळ'मध्ये अरुण नरके गट महायुतीसोबत! शाहूवाडीतील सरुडकर गटही वाटेवर, आमदार सतेज पाटील यांना मोठा धक्का?

कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) निवडणुकीत संघाचे माजी अध्यक्ष अरुण नरके व त्यांचे पुत्र माजी संचालक चेतन नरके हे महायुतीसोबत जाण्याची शक्यता (Kolhapur political news today) आहे. यासंदर्भातील घोषणा आज (ता. २९) महायुतीच्यावतीने आयोजित मेळाव्यात होणार आहे. नरके गटाचा हा निर्णय आमदार सतेज पाटील यांना धक्का समजला जातो. .दरम्यान, शाहूवाडीचे माजी आमदार सत्यजित पाटील-सरुडकर हेही महायुतीसोबत जाण्याच्या तयारीत असल्याचे वृत्त आहे. त्यांचाही निर्णय उद्या किंवा मंगळवारी होण्याची शक्यता आहे..Shaktipeeth Highway : "सागरेश्वर अभयारण्यातून 'शक्तिपीठ' नेण्याचा निर्णय तातडीनं बदला, अन्यथा फडणवीसांच्या 'वर्षा' निवासस्थानासमोर आत्मदहन करणार".‘गोकुळ’च्या पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या निवडणुकीत डॉ. नरके व सरुडकर हे दोघेही माजी आमदार महादेवराव महाडिक यांच्यासोबत होते; पण त्यानंतर झालेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत या दोघांनीही महाविकास आघाडीची कास धरली. डॉ. नरके यांनी तर सुरुवातीला लोकसभेसाठी इच्छुक असल्याचे सांगत काँग्रेसकडून उमेदवारीची मागणी केली होती. काँग्रेसने खासदार शाहू महाराज छत्रपती यांना उमेदवारी दिल्यानंतरही ते बंडखोरीच्या तयारीत होते; पण आमदार सतेज पाटील यांच्या आश्वासनानंतर ते शाहू महाराज यांच्या प्रचारात सक्रिय झाले..माजी आमदार सत्यजित पाटील-सरुडकर हेही ‘गोकुळ’मध्ये महाडिक यांच्यासोबतच होते; पण नंतर तेच महाविकास आघाडीकडून लोकसभेचे उमेदवार झाले. नंतर विधानसभाही त्यांनी ‘महाविकास’च्या माध्यमातूनच लढवली होती. दोन दिवसांपूर्वी डॉ. नरके यांनी अरुण नरके यांच्यासह आपल्या गटाचे स्वतंत्र ठराव दाखल केले होते..Anna Hazare Praises Tukaram Mundhe : "अशा डॅशिंग अधिकाऱ्यांची देशाला गरज"; तुकाराम मुंढेंच्या 'त्या' धडक मोहिमेवर अण्णा हजारे खूश, केलं तोंडभरुन कौतुक.त्यानंतर काल या दोघांनीही शिरोली येथे महादेवराव महाडिक यांची भेट घेतली. या भेटीतच महायुतीसोबत जाण्याचा निर्णय या दोघांनी घेतला. आज (ता. २९) महायुतीकडून शक्ती प्रदर्शन करत ठराव दाखल करण्यात येणार आहेत. तत्पूर्वी होणाऱ्या मेळाव्यात नरके गटाचा निर्णय जाहीर होईल. त्यासाठी प्रसिद्ध केलेल्या फलकावरही अरुण नरके यांच्यासह चेतन नरके यांचा फोटो असल्याने याची फक्त औपचारिकता बाकी असल्याचे बोलले जाते..Khidrapur Kopeshwar Temple : अद्भूत शिल्पकलेसाठी प्रसिद्ध असलेलं ऐतिहासिक कोपेश्वर मंदिर पर्यटकांसाठी सुरू; पण आंदोलन कायम, काय आहे कारण?.पाच वर्षे मी ‘गोकुळ’मध्ये विरोधातच आहे. त्यामुळे मी दुसरीकडे जाण्याचा प्रश्नच येत नाही. गेल्यावेळी ज्या आघाडीतून लढलो तेथूनच यावेळी लढणार आहे. नव्या आघाडीत किंवा महायुतीसोबत जातोय, असा प्रश्न निर्माण होत नाही.-डॉ. चेतन नरके, माजी संचालक, गोकुळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.