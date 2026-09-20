Kolhapur Gokul Election : गोकुळ निवडणुकीत राजकीय वातावरण तापलं; भाजपने सर्व 25 जागांसाठी लावली ताकद, पाहा काय म्हणाले अमल महाडिक?

कोल्हापूर : गोकुळच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत भाजपकडून सर्व २५ जागांसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केले जाणार (Gokul Election 2026) आहेत, महायुती म्हणून निवडणूक लढवणार असून, सोमवारी अर्ज दाखल केले जातील, अशी माहिती आमदार अमल महाडिक यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना दिली. भाजपच्या बैठकीनंतर त्यांनी ही माहिती दिली. यावरून स्वतंत्र पॅनेल तयार करण्याचीही तयारी असल्याचे आज त्यांनी दाखवून दिले..गोकुळच्या निवडणुकीसाठी भाजपाकडून किती जागा लढविल्या जाणार, यासाठी कोण कोण रिंगणात असणार, पुढील रणनीती काय असणार याबाबतची बैठक आज उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी घेतली. यावेळी खासदार धनंजय महाडिक, आमदार अमल महाडिक, राहुल आवाडे, शिवाजी पाटील, शौमिका महाडिक तसेच समरजितसिंह घाटगे, जिल्हा परिषदचे उपाध्यक्ष तानाजी पाटील यांच्यासह नगरसेवक, पदाधिकारी आणि गोकुळचे काही माजी संचालक उपस्थित होते..केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा कोल्हापूर दौऱ्यावर असल्यामुळे त्यांच्या नियोजनासह गोकुळच्या निवडणुकीबाबत आज बैठकीत चर्चा झाली. दौरा रद्द झाल्याचे नंतर पुढे आले. बैठकीत मंत्री पाटील यांनी तालुकानिहाय आढावा घेतला. कोण-कोण इच्छुक आहे, किती ठराव आहेत याची माहिती घेतली. यावेळी दोन-तीन खोल्यांमध्ये वेगवेगळे पदाधिकारी बसून चर्चा होत होती. काही माजी संचालक वारंवार बाहेर पार्किंग परिसरात येऊन चर्चा करत होते. सुमारे तासभर चाललेल्या चर्चेअंतीही मंत्री पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलणे टाळले. त्यांनी माहिती देण्यासाठी आमदार महाडिक यांना सांगितले..आमदार महाडिक म्हणाले, ‘गोकुळच्या निवडणुकीसाठी सोमवारी सर्व पंचवीस जागांसाठी इच्छुकांकडून अर्ज दाखल केले जातील. इच्छुकांची संख्या जादा असली, तरीही सर्वांनी अर्ज दाखल करावेत असा निर्णय झाला आहे..Gokul Election 2026 : 'गोकुळ'चं राजकारण तापलं! मंत्री मुश्रीफ, विनय कोरेंनी नियोजित दौरे रद्द करून गाठली मुंबई; नेत्यांची जोरात फिल्डिंग, राजकीय चर्चांना उधाण.महायुतीच्या नेत्यांच्या आदेशानंतर कोण-कोण माघार घ्यायची याबाबतचा निर्णय होईल. महायुतीमध्ये कोणतीही नाराजी नाही, महायुती म्हणून आम्ही एकत्रित लढणार आहोत. या जिल्ह्याची शिखर संस्था म्हणून आम्ही याकडे पाहतो. मंत्री पाटील यांना आम्ही केलेल्या विनंतीवरून त्यांनी आढावा बैठक घेतली आहे. बैठकीत कोणताही वाद झालेला नाही. आमदार शिवाजी पाटील यांच्या मुद्दावर वाद झाला नसून त्यांनीही नेत्यांनी घेतलेला निर्णय अंंतिम असेल असे स्पष्ट केले आहे.’.Ladki Bahin Yojana Latest Update : 1 कोटी 66 लाख महिलांची प्रतीक्षा संपणार! लाडकी बहीण योजनेचा ऑगस्ट महिन्याचा हप्ता 'या' दिवशी खात्यात जमा होणार.‘मुख्यमंत्र्यांच्या घरी गोकुळबाबत चर्चा झाली असेल असे वाटत नाही’मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याबाबत आमदार पाटील यांची नाराजी आहे काय, या प्रश्नावर तो त्यांचा स्थानिक प्रश्न आहे, याबाबत ते वरिष्ठांशी बोलतील. मुख्यमंत्री कोल्हापुरात आल्यानंतर त्यांनी निरोप दिल्यानंतर त्यांच्यासमोर आम्ही सर्व बाबी मांडणार आहेत. मंत्री मुश्रीफ आणि आमदार कोरे यांनी काल मुंबईत मुख्यमंत्र्यांच्या घरी जाऊन केवळ गणेशमूर्तीचे दर्शन घेतले आहे. तेथे गोकुळबाबत काही चर्चा झाली असेल, असे मला वाटत नाही. काही झाली असल्यास तेच याबाबत माहिती देतील, असेही आमदार महाडिक यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.