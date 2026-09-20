कोल्हापूर

Kolhapur Gokul Election : गोकुळ निवडणुकीत राजकीय वातावरण तापलं; भाजपने सर्व 25 जागांसाठी लावली ताकद, पाहा काय म्हणाले अमल महाडिक?

Gokul Election 2026 BJP to File Nominations for All 25 Seats : गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत भाजप सर्व २५ जागांसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करणार आहे. अमल महाडिक यांच्या घोषणेनंतर महायुतीतील जागावाटप आणि निवडणूक रणनीतीबाबत चर्चेला वेग आला आहे.
Amal Mahadik Reveals BJP Strategy After Chandrakant Patil's Crucial Meeting

Amal Mahadik Reveals BJP Strategy After Chandrakant Patil's Crucial Meeting

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : गोकुळच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत भाजपकडून सर्व २५ जागांसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केले जाणार (Gokul Election 2026) आहेत, महायुती म्हणून निवडणूक लढवणार असून, सोमवारी अर्ज दाखल केले जातील, अशी माहिती आमदार अमल महाडिक यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना दिली. भाजपच्या बैठकीनंतर त्यांनी ही माहिती दिली. यावरून स्वतंत्र पॅनेल तयार करण्याचीही तयारी असल्याचे आज त्यांनी दाखवून दिले.

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