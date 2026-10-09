कोल्हापूर

Gokul Milk Union Election : बंटी पाटलांना शिट्टी, तर महायुतीला कपबशी; गोकुळच्या रणधुमाळीला वेग, ५ हजार ३०० ठरावधारकांपर्यंत चिन्ह पोहोचवण्यासाठी धावपळ

Mahayuti Candidate Symbol : गोकुळ निवडणुकीत बंटी पाटील यांच्या गटाला शिट्टी, तर महायुतीला कपबशी चिन्ह मिळाले आहे. ५ हजार ३०० ठरावधारकांपर्यंत चिन्ह पोहोचवण्यासाठी उमेदवारांची धावपळ सुरू.
Gokul Milk Union Election satej patil hasan mushrif

Gokul Milk Union Election satej patil hasan mushrif

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Gokul Election Campaign : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) निवडणुकीतील राजकीय हालचालींना आता वेग आला आहे. उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्याची अंतिम मुदत संपल्यानंतर दोन्ही आघाड्यांचे उमेदवार निश्चित झाले असून, आज चिन्हवाटपाची प्रक्रिया पार पडली. महायुतीच्या राजर्षी शाहू आघाडीला ‘कपबशी’, तर सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समविचारी शाहू आघाडीला ‘शिट्टी’ हे चिन्ह मिळाले आहे. त्यामुळे आता मतदारांपर्यंत आपले चिन्ह आणि उमेदवारांची माहिती पोहोचविण्यासाठी दोन्ही बाजूंच्या उमेदवारांनी प्रचाराची धावपळ सुरू केली आहे.

Loading content, please wait...
political
satej patil
Gokul Election
Hasan Mushrif
Gokul Dudh Sangh Kolhapur
Gokul Milk Politics
Gokul Cooperative Meeting
Gokul Dudh Ice Cream launch
Gokul milk price increase
Gokul milk cost rise
Kolhapur Political News
Marathi News Esakal
www.esakal.com