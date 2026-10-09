Gokul Milk Union Election : बंटी पाटलांना शिट्टी, तर महायुतीला कपबशी; गोकुळच्या रणधुमाळीला वेग, ५ हजार ३०० ठरावधारकांपर्यंत चिन्ह पोहोचवण्यासाठी धावपळ

Gokul Election Campaign : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) निवडणुकीतील राजकीय हालचालींना आता वेग आला आहे. उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्याची अंतिम मुदत संपल्यानंतर दोन्ही आघाड्यांचे उमेदवार निश्चित झाले असून, आज चिन्हवाटपाची प्रक्रिया पार पडली. महायुतीच्या राजर्षी शाहू आघाडीला ‘कपबशी’, तर सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समविचारी शाहू आघाडीला ‘शिट्टी’ हे चिन्ह मिळाले आहे. त्यामुळे आता मतदारांपर्यंत आपले चिन्ह आणि उमेदवारांची माहिती पोहोचविण्यासाठी दोन्ही बाजूंच्या उमेदवारांनी प्रचाराची धावपळ सुरू केली आहे..गोकुळच्या सत्तेसाठी दोन्ही आघाड्यांमध्ये चुरस निर्माण झाली आहे. जिल्ह्यातील सुमारे ५ हजार ३०० ठरावधारक या निवडणुकीत मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. त्यामुळे प्रत्येक ठरावधारकापर्यंत पोहोचणे, त्यांच्याशी संपर्क साधणे आणि आपली भूमिका पटवून देणे, याला उमेदवारांकडून प्राधान्य दिले जात आहे. चिन्हवाटपानंतर प्रचाराला अधिक स्पष्ट दिशा मिळाली असून, आगामी काही दिवसांत भेटीगाठी आणि राजकीय हालचालींना आणखी वेग येण्याची शक्यता आहे..लाखमोलाच्या आश्वासनांची चर्चाठरावधारकांना आपल्या बाजूने वळविण्यासाठी दोन्ही गटांकडून प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली जाणार आहे. ठरावधारकांशी संपर्क साधताना विविध आश्वासने दिली जाण्याची आणि आर्थिक व्यवहारांबाबतही चर्चा रंगण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. निवडणुकीच्या अंतिम टप्प्यात ठरावधारकांच्या भूमिका, दोन्ही आघाड्यांचे संपर्क जाळे आणि उमेदवारांची रणनीती यांना महत्त्व येणार आहे. मतदानापूर्वीच्या दिवसांत कोणती आघाडी किती ठरावधारकांपर्यंत पोहोचते आणि प्रचाराला कसा प्रतिसाद मिळतो, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे..१६ ऑक्टोबरला मतदानगोकुळच्या निवडणुकीसाठी १६ ऑक्टोबरला मतदान होणार असून, १८ ऑक्टोबरला मतमोजणी होणार आहे. त्यामुळे प्रचारासाठी उपलब्ध असलेला कालावधी लक्षात घेऊन उमेदवारांनी भेटीगाठी आणि संपर्क मोहिमेवर भर दिला आहे. मतदानाच्या दिवसापर्यंत ठरावधारकांशी सातत्याने संपर्क ठेवण्याचे आव्हान दोन्ही आघाड्यांसमोर असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.