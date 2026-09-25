कोल्हापूर

Gokul Election: ३०० पैकी २४० अर्ज वैध; ६० अर्ज अवैध; सर्व माजी संचालकांचे अर्ज वैध

Gokul Election, 240 Valid Nominations, Kolhapur: येथे ३०० पैकी २४० उमेदवारी अर्ज वैध ठरले, तर ६० इच्छुकांचे अर्ज अवैध ठरले. एकूण ४३६ अर्जांपैकी १३५ दुबार अर्ज बाद करण्यात आले.
Gokul election

Gokul election

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर, : गोकुळसाठी ३०० पैकी २४० उमेदवारी अर्ज आज वैध ठरले. याची यादी रमणमळ्यातील निवडणूक कार्यालयाच्या बाहेर प्रसिद्ध केली. एकूण ६० इच्छुक उमेदवारांचे अर्ज अवैध ठरले. त्यांना त्यांचे आदेश वैयक्तिक पाठवले आहेत. माजी संचालकांचा एक अर्ज अवैध ठरला असला, तरीही त्यांचा दुबार अर्ज वैध ठरला आहे. सर्वसाधारण गटात सर्वाधिक उमेदवार असून, त्यामध्ये बहुतांशी माजी संचालकांचा समावेश आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
election
Gokul Election
Gokul Milk Politics

Related Stories

Gokul Election Scrutiny
Gokul election 2026 BJP Mahayuti candidates nomination
Kolhapur Gokul Election 2026 133 candidates 205 nomination forms
Gokul Milk Union Election Vishwas Patil Files Nomination With Five Others 15 Candidates Submit 19 Forms in Kolhapur
Marathi News Esakal
www.esakal.com