Gokul Election: ३०० पैकी २४० अर्ज वैध; ६० अर्ज अवैध; सर्व माजी संचालकांचे अर्ज वैध

कोल्हापूर, : गोकुळसाठी ३०० पैकी २४० उमेदवारी अर्ज आज वैध ठरले. याची यादी रमणमळ्यातील निवडणूक कार्यालयाच्या बाहेर प्रसिद्ध केली. एकूण ६० इच्छुक उमेदवारांचे अर्ज अवैध ठरले. त्यांना त्यांचे आदेश वैयक्तिक पाठवले आहेत. माजी संचालकांचा एक अर्ज अवैध ठरला असला, तरीही त्यांचा दुबार अर्ज वैध ठरला आहे. सर्वसाधारण गटात सर्वाधिक उमेदवार असून, त्यामध्ये बहुतांशी माजी संचालकांचा समावेश आहे. .तसेच अनुसूचित जाती गटात तीन आजी-माजी आमदार समोरासमोर असतील. माजी संचालकांसह इच्छुकांनी सर्वसाधारण गटासह अन्य गटातूनही किंबहुना काहींनी एकाच गटात दुबार अर्ज दाखल केले होते. एकूण ३०० उमेदवारांच्या ४३६ अर्जांपैकी दुबार १३५ अर्ज बाद ठरविले. गोकुळच्या उपविधीनुसार सर्व अटी-शर्ती बहुतांशी इच्छुकांनी पूर्ण केल्यामुळे त्यांचे अर्ज अवैध ठरले नाहीत. गोकुळच्या मागील संचालक मंडळातील सर्व माजी संचालकांचे अर्ज वैध ठरले आहेत. केवळ शासन नियुक्ती असलेले मुरलीधर जाधव यांचा सर्वसाधारण गटातील अर्ज अवैध ठरला आहे. .मात्र, त्यांचा इतर मागास गटातील दुबार अर्ज वैध ठरला आहे. शेतकरी संघाचे अध्यक्ष ॲड. दत्तात्रेय राणे यांचाही अर्ज वैध ठरला आहे. गोकुळच्या २५ जागांपैकी सर्वसाधारण गटासाठी २० जागा आहेत. त्यासाठी १४६ अर्ज वैध ठरले आहेत. या गटात सर्वाधिक २१ माजी संचालकांचे अर्ज आहेत. इतर मागास गटातही बहुतांश अर्ज हे माजी संचालकांचेच आहेत. महिला गटात नेत्यांच्या पत्नी, स्नुषा यांचाही समावेश असल्याचे दिसले. महिला राखीव गटात ३४ अर्ज वैध ठरले आहेत. .यामध्ये माजी संचालिका शौमिका महाडिक, अजंना रेडेकर यांच्यासह इतर अर्ज माजी संचालकांच्या नेत्यांच्या नातेवाइकांचे आहेत. तसेच भटके विमुक्त गटामध्ये १४ अर्ज वैध ठरले असून, यामध्ये माजी संचालक बयाजी शेळके, विश्वास जाधव, जिल्हा बँकेच्या संचालिका स्मिता गवळी, त्यांचे पती युवराज गवळी, शेतकरी संघाचे संचालक आनंदा बनकर यांचे प्रमुख अर्ज आहेत..माने, आवळे, मिणचेकर एकाच गटात अनुसूचित जाती गटात एकूण नऊ वैध आहेत. यामध्ये जनसुराज्य शक्ती पक्षाकडून आमदार अशोकराव माने, काँग्रेसचे माजी आमदार जिल्हा बँकेचे उपाध्यक्ष राजू आवळे, शिवसेना शिंदे गटाकडून माजी आमदार व गोकुळचे माजी संचालक डॉ. सुजित मिणचेकर यांचे अर्ज आहेत. माघारीनंतर खऱ्या अर्थाने यात कोणाविरुद्ध कोण हे स्पष्ट होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.