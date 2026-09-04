Gokul Election: अवसायनातील संस्थांचा मतदानाचा मार्ग मोकळा सर्किट बेंचचा निर्णय; १७५ संस्थांना ठरावधारक बदलण्याची मुभा

कोल्हापूर : गोकुळ दूध संघातील अवसायनातील ४९२ संस्थांना मतदानासाठीचा मार्ग आज मोकळा झाला. या संदर्भातील निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने दिला. याचवेळी १७५ संस्थांना ठरावधारक बदलून देण्याची मुभा देण्यात आली. त्यामुळे गेली चार महिने संस्था प्रतिनिधींनी दिलेल्या लढ्याला यश आले. न्यायमूर्ती शैलेश ब्रह्मे यांनी हा निकाल दिला. कार्यक्षेत्राबाहेरील ३२५ पैकी १५० ठरावधारकांना उपनिबंधकांकडून मतदानाचा अधिकार मिळाला होता;.मात्र, आता न्यायालयाच्या आदेशानुसार उर्वरित १७५ संस्थांचे ठरावधारक बदलून त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गोकुळ दूध संघातील अनेक संस्थांना या ना त्या पद्धतीने अपात्र ठरविण्याचा प्रयत्न झाला. यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेकडून अनेक नियम, अटींचा मुद्दा पुढे केला गेला. या प्रत्येक मुद्यांविरोधात दूध संस्थांनी थेट न्यायालयात धाव घेतली..Vidyanand Bapat : हल्ल्यानंतर विद्यानंद बापटांचा पुणेकरांना महत्त्वाचा सवाल! ‘लष्कर-ए-उत्सव’चा उल्लेख.... ‘अॅड होमिनेम’ प्रकार काय?.नुकताच दोन दिवसांपूर्वी कच्च्या मतदार यादीच्या प्रभारी उपनिबंधकांच्या निकालाविरोधात संस्थांनी सर्किट बेंचमध्ये धाव घेतली. येथे काल आणि आज झालेल्या युक्तिवादानंतर सायंकाळी ‘ऑपरेटिव्ह ऑर्डर’ झाली. त्यामध्ये संस्थांना न्याय मिळाल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली. न्यायालयात संस्था प्रतिनिधींकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ श्रीनिवास पटवर्धन, ॲड. भूषण मंडलिक, ॲड. अजय राजेनिंबाळकर, ॲड. प्रबोध पाटील यांनी काम पाहिले. या निकालानंतर विकास पाटील, राजवीर नरके, सुनील पाटील, अनुप.Tukaram Mundhe : तुकाराम मुंढेंचा पण विद्यानंद बापट होतोय, घरातील जेवणासाठीही परवानगी घ्यायला सांगतील; आनंद दवे FDA च्या निर्णयावर भडकले .‘गोकुळ’चे कुरूक्षेत्र५३८९ संस्थांना मतदार यादीत स्थान दरम्यान, उद्या (ता. ४) गोकुळ दूध संघाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. यामध्ये एकूण ५४७० संस्थांपैकी आता ५३८९ संस्थांना मतदार यादीत स्थान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.वागरे आदी संंस्था प्रतिनिधींनी ताराबाई पार्क येथील गोकुळ आणि सहायक निबंधकांच्या कार्यालयासमोर फटाके वाजवून जल्लोष केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.