Gokul Election: ‘कप-बशी’ चिन्हासाठी प्रतिष्ठेची लढाई;सतेज पाटील गटाचा पहिला, त्यानंतर महायुतीचा अर्ज

कोल्हापूर, : जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) निवडणुकीत ‘कप-बशी’ या चिन्हासाठीच दोन्ही प्रमुख गटांमध्ये चुरस निर्माण झाली आहे. नियम व अटींची पूर्तता तपासल्यानंतर ९ ऑक्टोबरला ‘कप-बशी’चा मानकरी कोण हे ठरणार आहे. आमदार सतेज पाटील यांच्या गटाने यामध्ये आघाडी घेत सकाळी अकरा ते सव्वा अकराच्या दरम्यान तर, महायुतीच्या गटानेही दुपारी एक ते सव्वा एकच्या सुमारास संभाव्या उमेदवारांच्या सह्या घेऊन ‘कप-बशी’ चिन्हाची मागणी करणारा अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे दिला असल्याची माहिती आहे. .एकाच चिन्हावर दोन्ही गटांनी दावा केल्याने आता ‘कप-बशी’ कोणत्या पॅनेलच्या वाट्याला येणार, याची उत्सुकता वाढली आहे. जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये उमेदवार, पॅनेल आणि मतदारसंघांइतकेच निवडणूक चिन्हालाही महत्त्व असते. सहकारी साखर कारखाने, जिल्हा बँका, पतसंस्था, सेवा संस्था, पाणीपुरवठा संस्था, शिक्षक बँका आणि नागरी बँकांच्या निवडणुकांमध्ये विशिष्ट चिन्हाशी मतदारांची असलेली ओळख निकालावर परिणाम करणारी ठरते. .याच पार्श्वभूमीवर अर्ज दाखल करण्याच्या वेळेपासूनच दोन्ही गटांनी आपापली रणनीती आखल्याचे चित्र दिसले. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेत चिन्हाचा मुद्दा चांगलाच चर्चेत आला आहे. निवडणूक चिन्ह वाटपासाठी संबंधित नियम, अटी तसेच अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया आणि पात्रता यांचा विचार केला जाणार आहे. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडून नियमांनुसार निर्णय घेतला जाणार आहे. दरम्यान, ‘कप-बशी’ हे चिन्ह कोणाला मिळणार, यावर दोन्ही गटांच्या पुढील प्रचाराचे नियोजनही अवलंबून राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उमेदवारीसह आता चिन्हाचीही प्रतिष्ठेची लढाई रंगली आहे..नेत्यांकडून वारंवार विचारणा गोकुळच्या निवडणुकीत ‘कप-बशी’ चिन्ह मिळावे, यासाठी दोन्ही गटांतील प्रमुख नेत्यांनी कंबर कसली आहे. चिन्ह मागणीचा अर्ज दिला का? कधी दिला, याबाबत वरिष्ठ नेत्यांकडून माहिती घेतली जात होती. तसेच, हे चिन्ह नियमानुसार मिळणार असून, त्या नियमांचे पालन केले आहे का? याचीही माहिती घेत होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.