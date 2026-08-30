Gokul Election Power Struggle: ‘गोकुळ’मध्ये आता सत्तासंघर्ष अटळ; हरकतीचा निर्णयही आव्हानाच्या तयारीत; न्यायालयीन आणि राजकीय लढाई सुरूच राहणार

कोल्हापूर: कोल्हापूर जिल्हा दूध संघाच्या (गोकुळ) पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी सत्तासंघर्ष आता अटळ आहे. निवडणूक बिनविरोध होणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे. याचवेळी हरकतींवरील विभागीय उपनिबंधकांच्या निर्णयालाही आव्हान देण्याची तयारी संस्थापातळीवर सुरू झाली आहे. त्यामुळे मतदानापर्यंत लढाई रंगणार आहे..‘गोकुळ’वर प्रशासक नियुक्तीपासून सुरू झालेला सत्ता संघर्ष मुंबईतील मध्यस्थीने थांबेल, असे काहीसे वातावरण तयार झाले होते. याचवेळी महायुतीचा घटक असलेले आमदार शिवाजी पाटील यांनी थेट विरोधी भूमिका घेवून सत्तासंघर्ष धगधगता ठेवला होता. राजकीय पातळीवर सुरू असलेली ही लढाई पुढे प्रशासनातही आली. वेळेचे गणित साधून दुग्ध विभागातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या..मुंबई हायकोर्टाने FDA ला 'अतिरेक' केल्याबद्दल झापलं! ‘सिप्ला फार्मा’चा परवाना रद्द करण्याचा आदेश घेतला मागे .त्या बदल्या किंवा पर्याय चर्चेत असताना या सत्ता संघर्षाला न्यायालयीन लढाईची किनार लाभली. गल्लीतील संस्थांनी थेट दिल्लीपर्यंत लढा दिला. अवसायनातील संस्थांनी स्वतःचे प्रशासकीय पातळीवरील अस्तित्व टिकविण्यासाठी दुग्ध विभागासह, सहकार न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्किट बेंच, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडील अपिल, सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढाई केली..महायुतीतीलच काहींनी ही लढाई अदृश्य शक्तीच्या विरोधात असल्याचे ऑफ रेकॉर्ड-ऑन रेकॉर्ड सांगितले. गोकुळच्या संस्थांना अवसायनात नाही, तर ठरावधारकांना मतदानापासून बाजूला ठेवण्याची एकही संधी सोडली नाही. अखेरच्या टप्प्यात सुनावणी दिवशी विभागीय उपनिबंधक रजेवर गेले. त्या ठिकाणी नवीन अधिकाऱ्यांनी सुनावणी घेतली. यामुळे संस्था प्रतिनिधींकडून सावध भूमिक घेतली जात आहे..Nepal Reconstruction Cost : नेपाळवर निसर्गाचा कोप! 2015 च्या भूकंपापेक्षा पुराचा फटका भयंकर? 41,500 कोटींचे नुकसान; पुनर्बांधणीसाठी 4 ते 5 अब्जावधी डॉलर्सची गरज.निवडणूक बिनविरोध होणार नाही हे नेत्यांनीच स्पष्ट केले आहे. सत्तेत असतानाही आता विरोधक म्हणून शेतकरी दूध उत्पादकांचे पॅनेल तयार करून २५ उमेदवार रिंगणात उतरण्याची तयारी आमदार सतेज पाटील यांनी केली आहे. त्यासाठी त्यांनी तालुकापाळीवरील दूध उत्पादकांच्या भेटीगाठीसाठी पायाला भिंगरी बांधली आहे. याचवेळी महायुती म्हणून सर्व नेत्यांकडून एकमूठ बांधली जाईल, असा अंदाज आहे. त्यामुळे चार सप्टेंबरला अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतरही संस्थांच्या मतदानासाठी आणि राजकीय पातळीवर उमेदवारांना निवडणूक आणण्यासाठी सत्ता संघर्ष अटळ असल्याचे स्पष्ट होत आहे..याचिका दाखल करण्याची तयारी‘गोकुळ’च्या मतदानासाठी सुमारे ३७०० संस्थांनाच अधिकार मिळेल, यासाठी एक यंत्रणा कार्यरत असल्याचे सांगण्यात येते. यासाठी या ना त्या कारणाने संस्थांच्या प्रतिनिधींना अडचणीत आणल्याचे प्रयत्न असल्याचेही सांगण्यात येते. मात्र, कायद्यावर बोट ठेवून निर्णय घ्यावा लागतो. आता हा निर्णय काहीही असला, तरीही त्याला आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्याची तयारी ठेवली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.