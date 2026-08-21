Kolhapur Gokul Election 2026 : सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात 'गोकुळ'चं चित्र होणार स्पष्ट; बिनविरोधची शक्यता मावळली, अंतिम मतदार यादी होणार प्रसिद्ध

कोल्हापूर : जिल्ह्यातील सहकारात सप्टेंबरमध्ये राजकीय वातावरण तापणार आहे. गोकुळच्या अंतिम मतदार यादीनंतर पक्षीय राजकरणाला वेगळेच वळण लागणार आहे. सत्तेतील पण सध्या एकटे असलेले आमदार सतेज पाटील यांनी २५ जागा लढविणार असल्याचे सांगून राजकारण तापणार असल्याचे स्पष्ट केले..सध्या जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेच्या निवडणुकीसाठी ठरावाची प्रक्रिया सुरू आहे. याचवेळी अनेक अडथळे पार करून गोकुळची अंतिम मतदार यादी जाहीर होणार आहे. आजपर्यंत मतदार निश्चित नसल्यामुळे संचालक आणि नेत्यांनीही शांततेत घेतले होते. आता मात्र राष्ट्रवादी अजित पवार गट, शिवसेना शिंदे गट आणि जनसुराज्य शक्ती पक्षाकडून एकत्रित प्रचार सुरू केला आहे. मात्र, त्याला अद्याप गती नाही. केवळ संपर्क दौरे सुरू आहेत..निवडणूक बिनविरोध होणार नाही हे आता स्पष्ट झाले आहे. माजी अध्यक्ष अरुण डोंगळे, विश्वास पाटील यापूर्वी आमदार पाटील यांच्याकडे होते. आता ते त्यांच्या विरोधी गटात आहेत. मंत्री हसन मुश्रीफ, आमदार चंद्रदीप नरके, आमदार विनय कोरेही पाटील यांच्या विरोधात आहेत. त्यामुळे निवडणुकीचे वातावरण वेगळे असणार आहे. शेतकरी पॅनेल आणि नेत्यांचे पॅनेल असे दोन भाग दिसणार आहेत. सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर प्रत्यक्षात निवडणुकीची रंगत दिसायला सुरुवात होणार आहे..Kolhapur DCC Bank Election : कोल्हापुरात राजकीय भूकंप! जिल्हा बँकेच्या 484 संस्था अपात्र ठरण्याची शक्यता; बड्या नेत्यांचे वर्चस्व धोक्यात?.भाजप वगळता अन्य पक्षांचे संपर्क दौरे सुरूदूध उत्पादक कोणाच्या बाजूने उभे राहणार, हे प्रचाराच्या मुहूर्तानंतरच स्पष्ट होणार आहे. टोकण आणि इतर बाबींचा विचार करता महायुती म्हणून सर्व नेते एकत्रित असणार आहेत. भाजप वगळता महायुतीतील अन्य पक्षांनी संपर्क दौरे सुरू केले आहेत..आमदार सतेज पाटील गटाकडून अंतर्गत प्रचार सुरूआमदार पाटील यांच्या गटाकडून अंतर्गत प्रचार सुरू आहे. पॅनेलमध्ये कोण पंचवीस उमेदवार असणार हे निश्चित झाले आहे. त्यामुळे त्यांनी अंतर्गत प्रचार सुरू केल्याचे सांगण्यात येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.