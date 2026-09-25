Gokul Election: ‘गोकुळ’ची निवडणूक आमच्यासाठी एकतर्फी; मंत्री चंद्रकांत पाटील; ५३०० पैकी ४४०० ठराव आमच्याकडे, प्रचाराचा नारळ आज फुटणार

कोल्हापूर,: महायुतीसाठी ‘गोकुळ’ची निवडणूक एकतर्फी आहे. ५३०० पैकी आमच्याकडे ४४०० ठराव आहेत, असा दावा उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे केला. महायुतीच्या नेत्यांची पहिल्या टप्प्यातील बैठक आज हॉटेल पॅव्हेलियनमध्ये झाली. त्यानुसार महायुतीतील सर्व पक्षांचे नेते उद्या (ता. २५) सकाळी नऊ वाजता अंबाबाई मंदिरात एकत्रित दर्शन घेतील व प्रचाराचा नारळ फुटेल, असेही मंत्री पाटील यांनी जाहीर केले..बैठकीला मंत्री पाटील यांच्यासह पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, खासदार धनंजय महाडिक, आमदार विनय कोरे, आमदार चंद्रदीप नरके, आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांच्यासह सर्वच पक्षांचे प्रमुख, गोकुळचे माजी अध्यक्ष उपस्थित होते. बैठकीनंतर मंत्री पाटील यांनी सांगितले, की छत्रपती शाहू शेतकरी विकास आघाडी असे पॅनेलचे नाव आहे. कोणाकडे किती ठराव आहेत, यासह सर्वजण एक आहोत, यासाठी आज पहिल्या टप्प्यातील नेत्यांची बैठक झाली. जागा वाटपासह इतर चर्चेसाठी दोन दिवसांत चर्चेचा दुसरा टप्पा होईल. .आमच्यासाठी ही निवडणूक एकतर्फी आहे. जागा वाटपाबाबत चर्चा केली आहे. वेगवेगळ्या विचाराचे पक्ष एकत्रित आल्यामुळे त्यांना त्यांची माणसे सांभाळायची असतात. त्यामुळे मतभेद चालतात. मतभेदातून मनभेदाकडे आणि ‘निगेटिव्ह’कडे जाणार नाही, याची दक्षता घेतली जात आहे. जागांबाबत मतभेद असतात. त्यामुळे असे टप्पे करून पुढे जावे लागते. माघारीच्या अाधी दोन तीन दिवस जागा किती हे स्पष्ट होईल. न्यायालयीन लढाई, मागील मतभेद आणि मनभेदही आता संपले आहेत.. गोकुळच्या निवडणुकीसाठी गुरुवारी हॉटेल पॅव्हेलियनमध्ये महायुतीची बैठक झाली. यावेळी समोर चंद्रकांत पाटील, हसन मुश्रीफ, धनंजय महाडिक, प्रकाश आबिटकर. डावीकडील रांगेत विनय कोरे, चंद्रदीप नरके, समित कदम, अजित नरके, नविद मुश्रीफ, विश्वास पाटील, अरुण डोंगळे. उजवीकडील रांगेत राजेंद्र पाटील- यड्रावकर, राजेश पाटील, राहुल पी. एन. पाटील, के. पी. पाटील व बाबासाहेब पाटील-आसुर्लेकर. .अदृश्य शक्ती... ‘रात गई बात गई अदृश्य शक्तीबाबत विचारले असता मंत्री पाटील यांनी ‘रात गई बात गई’ असे उत्तर दिले, तर मंत्री मुश्रीफ यांनी ‘अदृश्य शक्ती लुप्त’ पावल्याचे सांगितले. यावेळी महायुती ‘फेव्हिकॉलका जोड हूंॅ’ असे मुश्रीफ म्हणाले. १४०० संस्थांनी विरोध केला होता, तोही आता संपेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. आम्ही काय छोटे आहोत काय? मोठा भाऊ कोण यावर मंत्री पाटील म्हणाले, ‘मोठा भाऊ, छोटा भाऊ यामुळे मतभेद होतात. छोटा-मोठा असे काही नसते. आम्ही काय छोटे आहोत काय? असे वाटते. येथे आम्ही सर्वजण एकाच घरात जन्माला आलो आहे, आम्ही सर्वजण जुळे भाऊ आहोत.’ तसेच आमदार शिवाजी पाटील आजच्या बैठकीला गैरहजर आहेत. यावर ते गणपतीनिमित्त ठाण्यात असल्याचे सांगण्यात आले..प्रश्न मंत्री पाटील यांंना, उत्तर दिले मुश्रीफ यांनी आमदार सतेज पाटील यांनी बिनविरोधचा प्रस्ताव माझ्याकडे आला नसल्याचे सांगितले. हा प्रश्न मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना विचारला. यावेळी त्यांनी उत्तर देण्यापूर्वीच मंत्री मुश्रीफ यांनी ‘निवडणूक बिनविरोध होणार नाही..’, ‘बिनविरोध होणार नाही...’, असे ठाम सांगितले. यावेळी त्यांनी लढून काही उपयोग नाही. त्यांनी आमच्याकडे यावे, असेही सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.