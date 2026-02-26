Gokul Election : वाढलेल्या संस्था ठरवणार ‘गोकुळ’चे सत्ताधारी; १८२३ संस्था वाढल्या, यावेळी ५४७० संस्था ठरणार पात्र

कोल्हापूर : पाच वर्षांपूर्वी सत्तांतराने जिल्ह्याच्या राजकारणात खळबळ उडवून दिलेल्या व आता सर्वच पक्षांच्या दिग्गजांची प्रतिष्ठा पणाला लागणाऱ्या कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) निवडणुकीसाठी यापूर्वीच्या निवडणुकीच्या तुलनेत तब्बल १८२३ संस्था नव्याने वाढल्या आहेत. .या वाढलेल्या संस्था कुणाच्या, यावरच ‘गोकुळ’च्या सत्तेच्या चाव्या कुणाच्या हातात जाणार हे ठरणार आहे. ४ मे २०२५ या अर्हता दिनांकावर मतदार यादीचा कार्यक्रम राबवल्यास तब्बल पाच हजार ४७० संस्था मतदानासाठी पात्र ठरणार आहेत..Sindhudurg ZP Election Results : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मतदारांचा कौल कुणाला? आज चित्र होणार स्पष्ट; सावंतवाडीत सर्वाधिक ६९.८४ टक्के मतदान.दरम्यान, २०२१ मध्ये झालेल्या ‘गोकुळ’च्या निवडणुकासाठी तीन हजार ६४७ संस्थांचे ठराव दाखल झाले होते. यापैकी तीन हजार ६३९ ठरावदारांनी मतदान केले होते. त्यात ८८७ महिला, तर २७५२ पुरुष ठरावदारांचा समावेश होता..‘गोकुळ’ची पाच वर्षांपूर्वीची निवडणूक २ मे २०२१ ला झाली होती. विद्यमान संचालकांचा कालावधी ४ मे २०२६ ला संपत आहे. तीच तारीख मतदार यादीसाठी अर्हता दिनांक म्हणून गृहीत धरली आहे. .Sangli ZP : प्रशासकराज संपणार की कायम? ‘मिनी मंत्रालया’त कुणाचा प्रतिनिधी जाणार, आज स्पष्ट होणार चित्र.त्यामुळे या तारखेपूर्वी तीन वर्षे अगोदर सभासद झालेल्या संस्था मतदानासाठी पात्र ठरणार आहेत. संघाने जाहीर केलेल्या आघाडीवर नजर टाकली, तर या काळात तब्बल १८२३ नव्या संस्थांची वाढ झाली आहे. .यात सर्वाधिक २४५ संस्था एकट्या राधानगरी तालुक्यात वाढल्या आहेत, तर सर्वात कमी ५६ संस्थांची गगनबावडा तालुक्यात वाढ झाली आहे. अर्हता दिनांकाचा विचार करता सद्यस्थितीत सर्वाधिक ८६८ संस्था एकट्या करवीर तालुक्यात आहेत. .त्या खालोखाल ७०३ संस्था राधानगरी तालुक्यात आहेत. सर्वात कमी १३२ संस्था गगनबावडा तालुक्यात आहेत. याच गगनबावडा तालुक्यात २०२१ मध्ये ७६ संस्था मतदानासाठी पात्र होत्या. वाढलेल्या संस्थांचे दैनंदिन दूध संकलन हा ती संस्था पात्र की, अपात्र ठरवताना कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. रोज किमान ५० लिटर दूध संकलन असलेल्या संस्था मतदानासाठी पात्र आहेत. यावरूनच मोठ्या प्रमाणात संस्थांच्या ठरावावर हरकती दाखल होण्याची शक्यता आहे..संचालकांची संख्या २५विद्यमान संचालक मंडळात संचालकांची संख्या २१ आहे. अलीकडेच ही संख्या वाढवून २५ केली आहे. विद्यमान संचालक मंडळात चंदगड, शिरोळ व गडहिंग्लज तालुक्याला प्रतिनिधीत्व नाही. नव्या संचालक मंडळात प्रत्येत तालुक्यातून एक संचालक असे सूत्र ठरण्याची शक्यता आहे. त्यातून यापूर्वी दुर्लक्षित तीन तालुक्यांना संधी मिळण्याची शक्यता आहे. .सत्ताधाऱ्यांचा वरचष्मा‘गोकुळ’चा आजपर्यंत इतिहास पाहिला, तर पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या संख्येने निवडणुकीसाठी संस्थेची संख्या वाढली आहे. वाढलेल्या या संस्था अर्थातच सत्ताधारी संचालक व नेत्यांच्या पुढाकारातून वाढल्या आहेत. त्यामुळे वाढलेल्या या संस्थांवर सत्ताधाऱ्यांचाच वरचष्मा राहिला आहे. प्रत्यक्ष निवडणुकीत या संस्था ‘टोकण’नंतर कुणाला मतदान करणार यावर संघाच्या निकालाचे भवितव्य अवलंबून आहे..तालुकानिहाय संस्थांची वाढ अशीकरवीर - २२९राधानगरी -२४५कागल- २३९भुदरगड- २२५पन्हाळा -१६६शाहूवाडी - १६५चंदगड - ८०गडहिंग्लज- १३०आजरा - ७५शिरोळ - १४१हातकणंगले - ७२गगनबावडा - ५६.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.