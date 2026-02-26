कोल्हापूर

Gokul Election : वाढलेल्या संस्था ठरवणार ‘गोकुळ’चे सत्ताधारी; १८२३ संस्था वाढल्या, यावेळी ५४७० संस्था ठरणार पात्र

New Societies : पाच वर्षांपूर्वी सत्तांतर घडवून आणणाऱ्या ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीत यंदा तब्बल १८२३ नव्या संस्थांची भर पडली आहे. ४ मे २०२५ या अर्हता दिनांकानुसार ५४७० संस्था मतदानासाठी पात्र ठरणार असून, वाढलेल्या संस्थांवरच सत्तेच्या चाव्या अवलंबून राहणार आहेत.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : पाच वर्षांपूर्वी सत्तांतराने जिल्ह्याच्या राजकारणात खळबळ उडवून दिलेल्या व आता सर्वच पक्षांच्या दिग्गजांची प्रतिष्ठा पणाला लागणाऱ्या कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) निवडणुकीसाठी यापूर्वीच्या निवडणुकीच्या तुलनेत तब्बल १८२३ संस्था नव्याने वाढल्या आहेत.

Kolhapur
Gokul Election
Cooperative Societies
Gokul Dudh Sangh Kolhapur

