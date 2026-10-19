Gokul Milk Union Election : “तुमच्या पोराबाळांना निवडून आणण्यासाठी आम्ही शपथ घ्यायची का?”; गोकुळच्या मतपेटीत सापडली संताप व्यक्त करणारी चिठ्ठी

Kolhapur Gokul Election : गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीच्या मतमोजणीदरम्यान एका मतपेटीत सापडलेल्या चिठ्ठीची चर्चा सुरू झाली आहे. निवडणुकीत ठरावधारकांना शपथा घालण्याच्या प्रकारावर एका मतदाराने चिठ्ठीतून तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “तुमच्या पोराबाळांना निवडून आणण्यासाठी आम्ही शपथ घ्यायची का?” असा थेट सवाल या चिठ्ठीतून नेत्यांना करण्यात आला आहे..गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत मतदानापूर्वी ठरावधारकांना आपल्या पॅनेलच्या उमेदवारांना मतदान करण्यासाठी शपथा घालण्यात आल्याची चर्चा होती. काही ठिकाणी देवाच्या शपथा देऊन पॅनेलनुसार मतदान करण्याचे आवाहन करण्यात आल्याचेही समोर आले होते. या पार्श्वभूमीवर मतदाराने चिठ्ठीतून व्यक्त केलेली नाराजी लक्षवेधी ठरली आहे..गोकुळच्या निवडणुकीत सत्ताधारी महायुती आणि आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समविचारी आघाडी यांच्यात चुरस आहे. दोन्ही बाजूंनी ठरावधारकांना आपल्याकडे वळवण्यासाठी प्रयत्न केले होते. मतदानावेळी शपथा घालण्याच्या प्रकाराचीही चर्चा रंगली होती..Hasan Mushrif Satej Patil Gokul Milk : हसन मुश्रीफांच्या गडालाच खिंडार? कागल, राधानगरी, भुदरगड, शाहूवाडीत क्रॉस व्होटिंगची चर्चा; नवीद मुश्रीफ आणि शशिकांत खोत यांच्यात चुरस.आता मतमोजणीदरम्यान मतपेटीत सापडलेल्या चिठ्ठीतून एका ठरावधारकाने या प्रकारावर प्रश्न उपस्थित केला आहे. नेत्यांच्या राजकीय लढाईत ठरावधारकांना शपथा घेण्यास भाग पाडण्याबाबतची नाराजी या मजकुरातून व्यक्त होत असल्याचे दिसते. त्यामुळे गोकुळच्या निवडणुकीतील मतदानाबरोबरच शपथप्रकरणाचीही चर्चा सुरू झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.