कोल्हापूर

Gokul Milk Union Election : “तुमच्या पोराबाळांना निवडून आणण्यासाठी आम्ही शपथ घ्यायची का?”; गोकुळच्या मतपेटीत सापडली संताप व्यक्त करणारी चिठ्ठी

Gokul Vote Counting : गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीच्या मतमोजणीदरम्यान मतपेटीत संताप व्यक्त करणारी चिठ्ठी सापडल्याची माहिती समोर आली आहे. “तुमच्या पोराबाळांना निवडून आणण्यासाठी आम्ही शपथ घ्यायची का?” असा सवाल चिठ्ठीतून करण्यात आला आहे.
Gokul Milk Union Election Vote Counting

Gokul Milk Union Election Vote Counting

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Kolhapur Gokul Election : गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीच्या मतमोजणीदरम्यान एका मतपेटीत सापडलेल्या चिठ्ठीची चर्चा सुरू झाली आहे. निवडणुकीत ठरावधारकांना शपथा घालण्याच्या प्रकारावर एका मतदाराने चिठ्ठीतून तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “तुमच्या पोराबाळांना निवडून आणण्यासाठी आम्ही शपथ घ्यायची का?” असा थेट सवाल या चिठ्ठीतून नेत्यांना करण्यात आला आहे.

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