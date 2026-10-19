कोल्हापूर

Satej Patil Hasan Mushrif : गोकुळचे माजी अध्यक्ष अरुण डोंगळे पिछाडीवर; सतेज पाटलांचे सहा शिलेदार आघाडीवर; आघाडीवर, पिछाडीवर असणाऱ्या उमेदवारांची वाचा यादी

Gokul Milk Union Election : गोकुळ दूध संघाच्या मतमोजणीत माजी अध्यक्ष अरुण डोंगळे पिछाडीवर असून सतेज पाटील यांच्या पॅनेलचे सहा उमेदवार आघाडीवर असल्याचे चित्र आहे. ठरावधारकांच्या नाराजीची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
Gokul Milk Union Election Satej Patil Hasan Mushrif Result 2026

Gokul Milk Union Election Satej Patil Hasan Mushrif Result 2026

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Gokul Election Result 2026 : गोकुळ दूध संघाचे माजी अध्यक्ष अरुण डोंगळे हे मतमोजणीत प्रचंड मतांनी पिछाडीवर पडल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. महायुतीचे अरुण डोंगळे यांच्यासह अमर पाटील यांनाही पिछाडीचा सामना करावा लागत आहे. दुसरीकडे, आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीच्या सहा उमेदवारांनी आघाडी घेतल्याने महायुतीच्या गोटात चिंतेचे वातावरण आहे. अरुण डोंगळे यांच्या पिछाडीमुळे आमदार हसन मुश्रीफ यांनी त्यांच्याबाबत व्यक्त केलेल्या नाराजीचा मतपेटीतून परिणाम दिसत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

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