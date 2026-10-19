Satej Patil Hasan Mushrif : गोकुळचे माजी अध्यक्ष अरुण डोंगळे पिछाडीवर; सतेज पाटलांचे सहा शिलेदार आघाडीवर; आघाडीवर, पिछाडीवर असणाऱ्या उमेदवारांची वाचा यादी

Gokul Election Result 2026 : गोकुळ दूध संघाचे माजी अध्यक्ष अरुण डोंगळे हे मतमोजणीत प्रचंड मतांनी पिछाडीवर पडल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. महायुतीचे अरुण डोंगळे यांच्यासह अमर पाटील यांनाही पिछाडीचा सामना करावा लागत आहे. दुसरीकडे, आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीच्या सहा उमेदवारांनी आघाडी घेतल्याने महायुतीच्या गोटात चिंतेचे वातावरण आहे. अरुण डोंगळे यांच्या पिछाडीमुळे आमदार हसन मुश्रीफ यांनी त्यांच्याबाबत व्यक्त केलेल्या नाराजीचा मतपेटीतून परिणाम दिसत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे..गोकुळ दूध संघाच्या मतमोजणीच्या फेऱ्या पुढे सरकत असताना क्रॉस व्होटिंगचे चित्रही स्पष्ट होऊ लागले आहे. महायुतीचे सर्व उमेदवार आघाडीवर राहतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात असताना काही प्रमुख उमेदवार पिछाडीवर पडल्याने निवडणुकीतील चुरस वाढली आहे. विशेषतः माजी अध्यक्ष अरुण डोंगळे यांच्या पिछाडीची चर्चा अधिक रंगली आहे..Hasan Mushrif Satej Patil Gokul Milk : हसन मुश्रीफांच्या गडालाच खिंडार? कागल, राधानगरी, भुदरगड, शाहूवाडीत क्रॉस व्होटिंगची चर्चा; नवीद मुश्रीफ आणि शशिकांत खोत यांच्यात चुरस.दरम्यान, समविचारी आघाडीच्या सहा उमेदवारांनी आघाडी घेतल्याने महायुतीच्या विजयाच्या गणिताला आव्हान निर्माण झाले आहे. मतमोजणीच्या पुढील फेऱ्यांमध्ये हे चित्र कायम राहणार की निकालात बदल होणार, याकडे दोन्ही पॅनेलच्या नेत्यांसह कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे..तिसऱ्या फेरी अखेर महायुतीचे पिछाडीवर असणारे उमेदवार : अशोक चरटी, प्रताप पाटील कावणेकर, एस आर पाटील, अमर पाटील, अरुण डोंगळे, कर्णसिंह गायकवाड समविचारी आघाडीचे सर्वसाधारण गटातील आघाडीवर असणारे उमेदवार : शशिकांत पाटील- चुयेकर, विद्याधर गुरुबे, बाबासाहेब चौगले,किसन चौगले, राहुल देसाई, अभिजीत तायशेटे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.