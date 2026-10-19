Gokul Election Result 2026 : ब्रेकिंग न्यूज! नविद मुश्रीफ पराभूत; सतेज पाटलांची आघाडी १४ जागांवर आघाडी

Navid Mushrif Shoumika Mahadik : गोकुळ दूध संघाच्या मतमोजणीत महायुतीच्या उमेदवार शौमिका महाडिक पिछाडीवर पडल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. सुरुवातीच्या फेऱ्यांमध्ये आघाडीवर असलेल्या महायुतीला समविचारी आघाडीने जोरदार धक्का दिला आहे. तर गोकुळचे माजी अध्यक्ष नविद मुश्रीफ यांचा पराभव झाल्याची माहिती समोर आली आहे. आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समविचारी आघाडीने मुसंडी मारत १४ जागांवर आघाडी घेतली असून, महायुतीचे उमेदवार ११ जागांवर आघाडीवर आहेत. मंत्री हसन मुश्रीफ यांचे चिरंजीव नविद मुश्रीफ यांच्यासह गोकुळचे माजी अध्यक्ष अरुण डोंगळे आणि विश्वास पाटील हेही पिछाडीवर असल्याने महायुतीची चिंता वाढली आहे..मतमोजणीच्या सुरुवातीला महायुतीने सर्वसाधारण गटात वर्चस्व राखले होते. मात्र, पुढील फेऱ्यांमध्ये समविचारी आघाडीच्या उमेदवारांनी मतांची आघाडी घेतली. समविचारी आघाडीचे शशिकांत खोत यांनीही आघाडी घेतली आहे. त्यामुळे गोकुळच्या निकालात चुरस वाढली आहे..राखीव गटातही समविचारी आघाडीने महायुतीला मागे टाकले आहे. या गटात महायुतीचा केवळ एक उमेदवार आघाडीवर असून, समविचारी आघाडीचे चार उमेदवार आघाडीवर आहेत. महायुतीच्या शौमिका महाडिक पिछाडीवर असताना समविचारी आघाडीच्या अंजना रेडेकर यांनी आघाडी घेतली आहे. माजी आमदार राजू आवळे आणि बयाजी शेळके हेही समविचारी आघाडीकडून आघाडीवर आहेत..सर्वसाधारण आणि महिला गटातील एकूण २२ जागांच्या सुरुवातीच्या मतमोजणीत महायुतीने १५ जागांवर आघाडी घेतली होती, तर समविचारी आघाडी सात जागांवर आघाडीवर होती. सर्वसाधारण गटात महायुतीचे १४, तर समविचारी आघाडीचे सहा उमेदवार आघाडीवर होते. महिला गटात शौमिका महाडिक आणि अंजना रेडेकर यांच्यातील लढतीकडे लक्ष लागले होते.मात्र, मतमोजणीच्या पुढील टप्प्यांत समविचारी आघाडीने मुसंडी मारल्याने चित्र बदलले आहे..Satej Patil Hasan Mushrif : गोकुळचे माजी अध्यक्ष अरुण डोंगळे पिछाडीवर; सतेज पाटलांचे सहा शिलेदार आघाडीवर; आघाडीवर, पिछाडीवर असणाऱ्या उमेदवारांची वाचा यादी.महायुतीचे माजी अध्यक्ष अरुण डोंगळे आणि विश्वास पाटील पिछाडीवर असल्याने या निवडणुकीत अनेक दिग्गजांना धक्का बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मतमोजणीच्या अंतिम फेऱ्यांनंतरच गोकुळच्या सत्तेचे स्पष्ट चित्र समोर येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.