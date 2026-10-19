Gokul Election Result 2026 : गोकुळ निवडणुकीवर सतेज पाटील पहिल्यांदा बोलले, म्हणाले, ''पराभूत उमेदवारांनी...''

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, खासदार आणि आमदारांची प्रतिष्ठा पणाला लागलेल्या गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीचा निकाल सोमवारी (ता. १९) जाहीर झाला. या निवडणुकीत सतेज ऊर्फ बंटी पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समविचारी आघाडीने १३ जागांवर विजय मिळवला, तर महायुतीला १२ जागांवर समाधान मानावे लागले. या निकालानंतर सतेज पाटील यांनी दूध उत्पादक आणि ठरावधारकांचे आभार मानत महायुतीवर निशाणा साधला..गोकुळची निवडणूक केवळ दूध संघापुरती मर्यादित नव्हती. जिल्ह्यातील प्रमुख नेत्यांनी विजयासाठी आपली ताकद पणाला लावली होती. दोन्ही बाजूंनी मतदारांना आपल्याकडे वळविण्यासाठी प्रयत्न केले. मात्र, मतमोजणीच्या विविध फेऱ्यांमध्ये समविचारी आघाडीने मिळवलेली आघाडी अखेर विजयात रूपांतरित झाली..निकालानंतर प्रतिक्रिया देताना सतेज पाटील म्हणाले, “गोकुळच्या निवडणुकीत कोल्हापुरातील दूध उत्पादकांनी आम्हाला बहुमत दिले. त्याबद्दल शेतकरी आणि ठरावधारकांचे आभार मानतो. सर्वसामान्य लोकांना गोकुळचा कारभार एकमुखी असावा, असे वाटत होते. त्यामुळेच त्यांनी आम्हाला निवडून दिले.”.Gokul Election Hasan Mushrif Reaction : गोकुळचा अधिकृत निकाल जाहीर होण्यापूर्वीच हसन मुश्रीफ यांची प्रतिक्रिया; महायुतीतील भांडणांवर भाष्य; ‘आम्ही निकाल स्वीकारला’.मतमोजणीतील अवैध मतांचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. ९८ मते अवैध ठरली. ही मते वैध धरली असती, तर आमचे २० उमेदवार निवडून आले असते, असा दावा त्यांनी केला. ही मते वैध ठरली असती, तर समविचारी आघाडीच्या आणखी सहा जागा आल्या असत्या, असेही ते म्हणाले.मतमोजणीदरम्यान फेरमतमोजणीची मागणी फेटाळण्यात आल्याबाबत बोलताना पाटील यांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांनी नियमांनुसार निर्णय घेतल्याचे सांगितले. दोन्ही प्रतिनिधींनी अवैध मतांची पडताळणी केली होती. त्यामुळे फेरमतमोजणीची मागणी फेटाळण्यात आली, असे त्यांनी स्पष्ट केले..Gokul Election Result 2026 : तब्बल तीन तासांच्या राजकीय गोंधळानंतर गोकुळचा निकाल जाहीर, सतेज पाटील गोकुळचे किंगमेकर .पराभूत उमेदवारांनी निकाल खिलाडूवृत्तीने स्वीकारायला हवा होता, असेही पाटील म्हणाले. पुरोगामी कोल्हापुरात शपथेचे प्रकार सुरू होते. त्यांना मतदारांनी चपराक दिली आहे. दूध उत्पादकांनी आपल्या मतदानातून उत्तर दिले, अशी टीका त्यांनी केली.गोकुळ ही कोल्हापूरची अस्मिता असल्याचे सांगत संघाबाबतचे निर्णय कोल्हापुरातच झाले पाहिजेत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. मुख्यमंत्री दौऱ्यावर असल्याने आले होते, असे सांगतानाच मुश्रीफ आणि नरके यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल करायला नको होते, असेही पाटील म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.