Gokul Election Result: ‘गोकुळ’मध्ये महायुतीचं कुठे चुकलं? एकीचा देखावा, आतून कुरघोड्या; सत्ताच गेली!

Kolhapur Gokul Election: ‘गोकुळ’ दूध संघाच्या निवडणुकीत महायुतीने एकत्र येत सत्तेची गणितं मांडली; मात्र प्रत्यक्ष निकालाने या एकीमागचं वास्तव समोर आणलं. भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि जनसुराज्य शक्ती पक्षाच्या नेत्यांनी प्रचारात एकजुटीचा संदेश दिला, पण जागावाटपापासून मतदानापर्यंत अंतर्गत मतभेद कायम राहिले. एकमेकांवर कुरघोडी करण्याच्या प्रयत्नात महायुतीनेच आपली सत्ता गमावली. मग प्रश्न आहे, ‘गोकुळ’मध्ये महायुतीचं नेमकं कुठे चुकलं? ५ मुद्द्यांमध्ये समजून घेऊया....पहिला मुद्दा १. जागावाटपातच बिघडली एकीनिवडणूक जाहीर झाल्यानंतर महायुतीतील घटक पक्षांमध्ये जागावाटपावरून सुरुवातीपासूनच रस्सीखेच सुरू झाली. कोणाच्या किती संस्था, किती ठराव आणि कोणाला किती जागा, यावरून दावे-प्रतिदावे रंगले. ठरावांच्या संख्याबळावर जागा देण्याचं सूत्र ठरलं; मात्र त्यातूनही वाद संपला नाही. भाजप कार्यालयातील बैठकीत भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये थेट मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासमोर वाद झाला. हा वाद शिवीगाळ आणि अंगावर धावून जाण्यापर्यंत पोहोचला. यावरून महायुतीतील अंतर्गत संघर्षाची तीव्रता स्पष्ट झाली..दुसरा मुद्दा २. वरिष्ठ नेत्यांमध्येच समन्वयाचा अभावजागावाटपाचा तिढा स्थानिक पातळीवर सुटण्याऐवजी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत पोहोचला. अखेर राष्ट्रवादी काँग्रेसला नऊ, भाजप आणि शिवसेनेला प्रत्येकी सात, तर जनसुराज्य शक्तीला दोन जागा देण्याचं सूत्र ठरलं. मात्र, अधिकच्या जागांसाठी आग्रही असलेल्या मंत्री हसन मुश्रीफ यांनाही सुरुवातीला हा निर्णय मान्य नव्हता. म्हणजेच, निवडणुकीपूर्वी जागावाटपावरूनच घटक पक्षांमध्ये अविश्वासाचं वातावरण तयार झालं होतं..तिसरा मुद्दा ३. संस्था पात्रतेच्या वादाने वाढवला संशयनव्याने नोंद झालेल्या संस्थांच्या पात्रता-अपात्रतेवरूनही महायुतीत संघर्ष झाला. काही संस्था अपात्र ठरवण्याचे प्रयत्न झाले. या प्रकरणात महायुतीतीलच एका घटकाची भूमिका असल्याची चर्चा रंगली. अखेर न्यायालयाने संबंधित संस्थांना मतदानाचा अधिकार दिल्यानंतर हा वाद संपला; मात्र या संपूर्ण प्रक्रियेमुळे मित्रपक्षांमधील संशय अधिकच वाढला..चौथा मुद्दा ४. प्रचारात एकी, मतदानात कुरघोड्या?महायुतीच्या नेत्यांनी प्रचारसभांमध्ये एकत्र येत विजयाचा विश्वास व्यक्त केला. मात्र, प्रत्यक्ष मतदानात सर्वच मतदारांनी पॅनेल टू पॅनेल मतदान केल्याचं चित्र दिसलं नाही. तालुकानिहाय मतांच्या आकडेवारीतून अनेक उमेदवारांना अपेक्षित पाठिंबा मिळाला नसल्याचं स्पष्ट झालं. मित्रपक्षांच्या उमेदवारांना पूर्ण ताकदीने साथ मिळाली का, हा प्रश्न त्यामुळे उपस्थित झाला..Gokul Election Results : क्रॉस व्होटिंगचा फटका अन् नेत्यांच्या शपथांचा फज्जा; 'गोकुळ'च्या निवडणुकीत कोणत्या तालुक्यात कुणाचा झाला घात?.पाचवा मुद्दा ५. अंतर्गत संघर्षाचा फायदा सतेज पाटील यांनामहायुतीतील या मतभेदांचा फायदा आमदार सतेज पाटील यांच्या बाजूला झाला. महायुतीच्या नेत्यांना आपापल्या राजकीय गणितांची चिंता असताना मतदारांनी मात्र उमेदवारनिहाय मतदान केल्याचं निकालातून दिसून आलं. ज्या तालुक्यांमध्ये पॅनेल टू पॅनेल मतदानाची अपेक्षा होती, तिथेही महायुतीला धक्का बसला..एकूणच, ‘गोकुळ’मध्ये महायुतीचं गणित केवळ जागावाटपापुरतं बिघडलं नाही, तर घटक पक्षांमधील समन्वय, परस्पर विश्वास आणि एकत्रित रणनीती यांचाही अभाव दिसून आला. प्रचारात दाखवलेली एकजूट मतपेटीपर्यंत पोहोचली नाही. स्वतःच्याच मित्रपक्षाला रोखण्याच्या राजकीय स्पर्धेत महायुतीने विरोधकांसाठी संधी निर्माण केली आणि त्याची किंमत सत्तेच्या रूपाने मोजावी लागली..Gokul Election Result: मंडलिकांनी मागच्या पराभवाचा हिशेब चुकता केला का? नविद मुश्रीफांचा गेम कुठे झाला?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.