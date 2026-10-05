कोल्हापूर

Gokul Election: आमचे उमेदवार कोल्हापुरात ठरतात; सतेज पाटील

Gokul Election, Satej Patil, Mahayuti; आमदार सतेज पाटील यांनी गोकुळ दूध संघाच्या उमेदवारांवरून महायुतीवर टीका केली. उमेदवारांची निवड दिल्ली-मुंबईत होत असल्यास हा कोल्हापूरच्या सहकारासाठी काळा दिवस असल्याचे त्यांनी सांगितले.
Gokul election

Gokul election

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कसबा तारळे, : गोकुळ दूध संघ ज्या मातीचा आहे, त्या कोल्हापुरात आमचे उमेदवार ठरतात; महायुतीला मात्र त्यासाठी दिल्ली, मुंबईत खलबते करत निर्णय होतात, असा टोला आमदार सतेज पाटील यांनी लगावला.

त्यांच्या उमेदवारांची तेथे ठरणारी निश्चिती ही कोल्हापूरच्या स्वाभिमानासाठी काळा दिवस असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

Loading content, please wait...
Kolhapur
election
Gokul Election
radhanagari
Mahayuti

Related Stories

Kolhapur Gokul election
Gokul Election 2026 Satej Patil statement on Mahayuti
Gokul election
Amal Mahadik Reveals BJP Strategy After Chandrakant Patil's Crucial Meeting
Marathi News Esakal
www.esakal.com