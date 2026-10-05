Gokul Election: आमचे उमेदवार कोल्हापुरात ठरतात; सतेज पाटील

कसबा तारळे, : गोकुळ दूध संघ ज्या मातीचा आहे, त्या कोल्हापुरात आमचे उमेदवार ठरतात; महायुतीला मात्र त्यासाठी दिल्ली, मुंबईत खलबते करत निर्णय होतात, असा टोला आमदार सतेज पाटील यांनी लगावला.त्यांच्या उमेदवारांची तेथे ठरणारी निश्चिती ही कोल्हापूरच्या स्वाभिमानासाठी काळा दिवस असल्याचेही त्यांनी सांगितले..कसबा तारळे (ता. राधानगरी) येथे गोकुळ दूध संघ निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या शेतकरी मेळाव्यात ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी दत्तात्रय पाटील होते. ते म्हणाले, ‘कोल्हापूर हा राज्याच्या सहकाराचा आत्मा असून, तो शाहू महाराजांच्या विचारातून उभा आहे. गोकुळ दूध संघाचे निवडणुकीतील उमेदवार जर दिल्ली-मुंबईत ठरत असतील तर कोल्हापूरच्या सहकारासाठी हे काळे दिवस आहेत. या जिल्ह्यातील अनेकांनी सहकार जीवापाड जपला आहे. गोकुळसारख्या शेतकऱ्यांच्या या सहकार मंदिराचे पॅनेल कोल्हापूरच्या मातीत न ठरवणारे उद्या गोकुळचा कारभारही मुंबईतूनच करतील. .रवींद्र पाटील यांनी स्वागत केले. यावेळी दत्तात्रय धोंडी पाटील, राजू आवळे, धीरज डोंगळे, अभिजित तायशेटे, शशिकांत पाटील-चुयेकर, रामराजे कुपेकर, सरपंच विमल पाटील, राहुल देसाई, विकास पाटील आदी उपस्थित होते. अमोल सनगर यांनी सूत्रसंचालन केले. रोहित पाटील यांनी आभार मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.