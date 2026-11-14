Gokul Milk Price Hike : 'गोकुळ'कडून तूर्तास दूध दरवाढीचा निर्णय नाही; नूतन अध्यक्ष राजेश पाटील यांनी स्पष्ट केली भूमिका, मुख्यमंत्र्यांसह दूध विक्रेत्यांशी साधणार संवाद

कोल्हापूर : सर्व संचालक, नेते आणि विक्रेत्यांशी बोलूनच दूध दरवाढीचा निर्णय घेणार असल्याचे गोकुळचे नूतन अध्यक्ष राजेश पाटील यांनी सांगितले. ताराबाई पार्क येथील गोकुळच्या कार्यालयात त्यांनी आज १३ संचालकांसह अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यानंतर ते बोलत होते. आज (ता.१४) ते अधिकृत पदभार स्वीकारणार असून, २९ संचालकांची बैठक घेणार (Gokul milk rate increase decision 2026) आहेत..आज नूतन अध्यक्षांनी ‘पार्टी मिटिंग’ घेतली. ‘गोकुळ’च्या ताराबाई पार्क कार्यालयात दुपारी अडीच ते सायंकाळी पाचदरम्यान त्यांनी १३ संचालकांशी चर्चा केली. यावेळी गोकुळचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. आजपर्यंत प्रशासकांनी घेतलेले निर्णय, पशुखाद्याचा तोटा रोखण्यासाठी काय करावे लागणार आहे..दूध संकलन आणि विक्रीची आजची परिस्थिती काय आहे, कोणते निर्णय तातडीने घेणे आवश्यक आहे, याबाबत चर्चा करण्यात आली. यानंतर अध्यक्षांसह संचालक जिल्हा बँकेत आले. येथ मंत्री हसन मुश्रीफ यांची भेट घेतली. तेथे पार्टी मिटिंगमध्ये झालेले विषय त्यांच्या कानावर घालण्यात आले. मंत्री मुश्रीफ यांना नियोजित कार्यक्रमामुळे बाहेर जावे लागणार असल्यामुळे आवश्यक सूचना देऊन ते निघून गेले. यानंतर पुन्हा एकदा संचालकांनी कार्यकारी संचालक योगेश गोडबोले यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली..Dilshad Mulla OBC Caste Certificate Invalid : 'काँग्रेस'च्या दिलशाद मुल्ला यांचा ओबीसी जातीचा दाखला ठरविला अवैध; नगरसेवकपद धोक्यात, मुल्ला उच्च न्यायालयात मागणार दाद.नूतन अध्यक्षांसह निवडून आलेले १२ संचालक मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला जाणार आहेत. त्याचवेळी मुंबईतील दूध विक्रेत्यांशीही संवाद साधणार आहेत. अमूलसह इतर दूध संस्थांनी दूध विक्री दरात वाढ केली आहे, तरीही गोकुळकडून तातडीने दूध दर वाढ होणार नसल्याचे दिसून येते. मुंबईतील दूध विक्रेत्यांसह इतर वितरण व्यवस्थेचा आढावा घेऊन त्यांच्याशी चर्चा करून निर्णय होईल, अशी शक्यता आहे..'समविचारी'च्या संचालकांना बैठकीच्या नोटिसासमविचारी आघाडीच्या सर्व संचालकांना आजच्या (ता. १४) बैठकीच्या नोटिसा मिळाल्या आहेत. यामध्ये विशेष मुद्दा अजेंड्यावर नाही. मात्र, आढावा घेतला जाणार आहे. त्यामुळे सर्व संचालक उपस्थित राहणार आहेत. आजपर्यंत एकमेकांच्या विरोधात असलेले सर्व संचालक उद्यापासून एकत्रित गोकुळचे निर्णय घेण्यासाठी आता सज्ज झाले आहेत..Chandrakant Patil Gokul Election : 'चंद्रकांतदादा होणं सोपं नाही..'; निवडणुकीच्या अंदाजामुळे ट्रोल झालेल्या मंत्र्यांच्या बचावात उतरले समर्थक, शहरभर लागले 'दादा पॅटर्न'चे बॅनर्स.संचालक मंडळाची पहिली बैठक आज होणार आहे. तेथे सर्व २९ संचालकांना उपस्थित राहण्याच्या नोटिसा दिल्या आहेत. पहिल्याच बैठकीत केवळ आढावा घेतला जाईल. दूधदर वाढीबाबत चर्चा होईल. मात्र, निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व संचालक, चारही पक्षाचे नेते (स्टिअरिंग कमिटी), मुंबईतील दूध विक्रेते यांच्याशी चर्चा करावी लागणार आहे. त्यानंतर सर्वांना विश्वासात घेऊन निर्णय होतील.-राजेश पाटील, नूतन अध्यक्ष, गोकुळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.