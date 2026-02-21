कोल्हापूर

 Kolhapur Gokul Milk : ‘गोकुळ’च्या दूधदरवाढीतून उत्पादकांना सात कोटींचा लाभ; नविद मुश्रीफ म्हैस दूध खरेदीत एक, तर गायीसाठी दोन रुपयांनी वाढ

Milk Price Hike : कोल्हापूर जिल्ह्यातील दूध उत्पादकांसाठी दिलासादायक निर्णय घेत ‘गोकुळ’ने म्हैस व गाय दूध खरेदी दरात वाढ जाहीर केली आहे. नव्या दरवाढीमुळे जिल्ह्यातील उत्पादकांना दरमहा तब्बल सात ते साडेसात कोटी रुपयांचा अतिरिक्त लाभ मिळणार आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
कोल्हापूर : कोल्‍हापूर जिल्‍हा सहकारी दूध उत्‍पादक संघ (गोकुळ) शी संलग्न दूध उत्पादकांच्या कष्टाला योग्य मोबदला मिळावा आणि दुग्ध व्यवसाय अधिक सक्षम व्हावा, यासाठी म्हैस दूध खरेदी दरात एक रुपया, तर गाय दूध खरेदी दरात प्रतिलिटर दोन रुपयांची वाढ केली आहे.

