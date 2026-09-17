Gokul Milk Union : गोकुळमधील अवसायनातील संस्थांना दिलासा, सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका फेटाळली; ४९२ संस्थांचा मतदानाचा अधिकार कायम

कोल्हापूर : गोकुळमधील अवसायनातील संस्थांना मतदान यादीतून वगळण्यासाठी दाखल झालेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळली. यामुळे ४९२ सर्व दूध संस्थांचा मतदानाचा अधिकार कायम राहिला. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंही आणि न्यायमूर्ती अलोक आराध्ये यांच्या पीठासमोर ही सुनावणी झाली. ‘गोकुळ’वर प्रशासक नियुक्त झाल्यापासून या ना त्या मुद्द्यावरून न्यायालयीन लढाई सुरू झाली. अवसायनातील संस्थांचा मुद्दा यापूर्वी विभागीय उपनिबंधक आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सर्किट बेंचमध्येही उपस्थित झाला होता. तिथे अवसायनातील संस्थांना मतदानाचा अधिकार दिला. यानंतरही श्रीराम दूध संस्था आणि श्री काडसिद्धेश्वर संस्था यांच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याची सुनावणी आज झाली. .याचिकेत आमदार सतेज पाटील गटाकडून ॲड. आनंद लांडगे यांनी काम पाहिले. ॲड. लांडगे यांनी सांगितले की, यापूर्वी विभागीय उपनिबंधक आणि उच्च न्यायालयाकडून अवसायनातील संस्थावर निर्णय झाला असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्लीला कोण कोण गेले, याची चर्चा याचिकेच्या सुनावणीसाठी कोल्हापुरातून दिल्लीला कोण कोण गेले आहेत, याबाबत आज शहरात चर्चा होती. गोकुळचे उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या ठिकाणी कोणत्या पक्षाचे नेते सर्वोच्च न्यायालयात हजर होते? त्यांचे डावे-उजवे-पदाधिकारी कोण होते? ते अदृश्य शक्तीचे कोण आहेत? यावर चर्चा होती..Shiv Sena Symbol Dispute : दोन्ही गटांना नवे नाव, चिन्हे का दिली नाहीत? शिवसेना पक्षाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल . तसेच सध्या निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली असून, उमेदवारी अर्ज घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे आज याबाबत निर्णय घेतल्यास निवडणूक प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो. प्रत्यक्षात दोन घटकांतून झालेल्या निर्णयावर केवळ संस्थांना मतदानाचा अधिकार मिळू नये, यासाठी ही याचिका दाखल केल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. दरम्यान, याचिककर्त्यांच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ विकास सिंग, ॲड. गोपाल शंकर नारायण यांनी बाजू मांडली. संस्थांच्या बाजूने विधिज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी, ॲड. पी. एस. पटवालिया, ॲड. भूषण मंडलिक यांनी काम पाहिले..MPSC Recruitment : एमपीएससीच्या कारभारावर आक्षेपांचा पाऊस ; नागपूर विभागातून सर्वाधिक ७, ६०० ई-मेल ; व्ही. राधा यांची माहिती."सर्व दूध संस्थांना मतदार यादीतून काढून टाकण्याचा अदृश्य शक्तीचा घाट होता. त्यासाठी प्रचंड खटाटोप झाला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने आम्हा सर्व दूध संस्थांच्या विरोधातील याचिका फेटाळून आम्हाला दिलासा दिला. ‘सत्यमेव जयते’ हे निकालाने पुन्हा एकदा दिसले. पल्लवी वागरे, यापूर्वीच्या याचिकाकर्त्या"- अध्यक्ष विठ्ठलाई महिला दूध संस्था.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.