Gokul Milk Union Diwali gift to Farmers : नेत्यांमध्ये अध्यक्षपदावरून जुंपली असतानाच 'गोकुळ'चा दूध उत्पादकांना मोठा दिलासा! दिवाळीच्या तोंडावर खात्यात जमा होणार 'इतके' रुपये

कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघात (गोकुळ) एकीकडे अध्यक्षपदावरून समविचारी आघाडी आणि महायुतीच्या बड्या नेत्यांमध्ये जोरदार आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत असताना, दुसरीकडे मात्र गोकुळने जिल्ह्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना ऐन दिवाळीच्या सणात अत्यंत सुखद धक्का दिला आहे. सणासुदीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड करण्याची परंपरा कायम राखत, गोकुळ संघाने दूध उत्पादकांना आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मधील अंतिम दूध दर फरकापोटी तब्बल ११७ कोटी ४२ लाख रुपयांची भरघोस रक्कम थेट बँक खात्यांवर वर्ग केली आहे..राजकीय कुरघोडीच्या वादात सामान्य दूध उत्पादक भरडला जाणार नाही, याची खबरदारी घेत गोकुळ प्रशासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील ५ लाख शेतकरी कुटुंबांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे..Maharashtra School Diwali Vacation District Wise : शाळांच्या दिवाळी सुट्ट्यांबाबत पालकांमध्ये संभ्रम; तुमच्या जिल्ह्यात शाळा कधी बंद होणार अन् कधी सुरू? पाहा जिल्ह्यानिहाय संपूर्ण यादी!.म्हैस आणि गायीच्या दुधाला किती मिळाला दर फरक?; पाहा हिशोबगोकुळचे कार्यकारी संचालक डॉ. योगेश गोडबोले यांनी यासंदर्भात अधिकृत माहिती दिली. त्यानुसार, प्राथमिक दूध संस्थांमार्फत गोकुळला पुरवठा करण्यात आलेल्या दुधावर खालीलप्रमाणे अंतिम दर फरक लागू करण्यात आला आहे:म्हैस दूध : दूध उत्पादकांना सरासरी प्रतिलिटर २ रुपये २५ पैसे (३.८१ टक्के) याप्रमाणे एकूण ६३ कोटी १२ लाख ११ हजार रुपये दर फरक मंजूर करण्यात आला आहे.गाय दूध : दूध उत्पादकांना सरासरी प्रतिलिटर १ रुपया २५ पैसे (३.५१ टक्के) याप्रमाणे एकूण ३९ कोटी १३ लाख ९६ हजार रुपये दर फरक देण्यात आला आहे.व्याज व डिबेंचर : या दर फरकावर ६ टक्के प्रमाणे होणारे ३ कोटी ४२ लाख ४० हजार रुपयांचे व्याज आणि ६.५० टक्के डिबेंचर व्याजापोटी ११ कोटी ७३ लाख ५९ हजार रुपये जोडण्यात आले आहेत.याशिवाय, प्राथमिक दूध संस्थांच्या नावावर डिबेंचर्स खाती प्रतिलिटर सरासरी २० पैसे याप्रमाणे रक्कम जमा करण्यात आली आहे.अशा प्रकारे व्याज आणि इतर लाभांसह एकूण ११७ कोटी ४२ लाख ६ हजार रुपयांची भलीमोठी रक्कम स्वतंत्र दूध बिलाद्वारे संबंधित संस्थांच्या बँक खात्यांवर जमा करण्यात आली आहे..Tukaram Mundhe on MPSC Paper Leak : एमपीएससी पेपरफुटी प्रकरणात तुकाराम मुंढे ॲक्शन मोडमध्ये! थेट 'या' ९ परीक्षांची होणार कसून चौकशी; १६ नोव्हेंबरपूर्वी पुरावे देण्याचे कडक आवाहन.५ लाख दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना थेट फायदाकेवळ दर फरकच नाही, तर गोकुळच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची मंजुरी मिळाल्यानंतर दूध उत्पादक सभासदांना तब्बल ११ टक्के लाभांश (Dividend) देखील अदा केला जाणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. या आर्थिक लाभाचा थेट फायदा कोल्हापूर जिल्ह्यासह सीमाभागातील गोकुळशी संलग्न असलेल्या तब्बल ८ हजार प्राथमिक दूध संस्थांना आणि त्या संस्थांशी जोडलेल्या ५ लाख दूध उत्पादक सभासदांना होणार आहे..ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठा बूस्टगेल्या दोन दिवसांपासून गोकुळच्या अध्यक्ष निवडीवरून आमदार सतेज पाटील आणि मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यात शाब्दिक युद्ध पेटले आहे. या राजकीय संघर्षामुळे गोकुळच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. मात्र, ऐन दिवाळीच्या तोंडावर सुमारे पावणे ११८ कोटी रुपयांची रक्कम ग्रामीण भागात पोहोचल्याने कोल्हापूरच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी उभारी मिळाली आहे. "दूध उत्पादक शेतकरी हाच गोकुळचा खरा केंद्रबिंदू असून, त्यांचा आर्थिक विकास आणि सण उत्साहात साजरा व्हावा, यासाठी संघ कटिबद्ध आहे," असा विश्वास गोकुळ व्यवस्थापनाने व्यक्त केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.