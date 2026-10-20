Gokul Election Result 2026 : 'गोकुळ'चा निकाल एका क्लिकवर, कुणाला किती मतं मिळाली? कोण-कोण पराभूत झालं? वाचा सविस्तर आकडेवारी

कोल्हापूर : राज्याचे लक्ष लागून राहिलेल्या गोकुळ दूध संघाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने २५ पैकी १३ जागा जिंकत सत्ता काबीज (Gokul Milk Union Election) केली. बारा जागा जिंकणाऱ्या महायुतीच्या नेतृत्वाखालील छत्रपती शाहू शेतकरी विकास आघाडीचा निसटता पराभव झाला. .या निवडणुकीत प्रत्येक उमेदवाराला किती मते मिळाली? कोणत्या उमेदवाराने विजय मिळवला, तर कोणाला पराभवाचा सामना करावा लागला? गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीतील विजयी आणि पराभूत उमेदवारांची मतांच्या आकडेवारीसह संपूर्ण यादी येथे पाहा....विजयी उमेदवार मतेसर्वसाधारण गट - समविचारी पॅनेलशशिकांत पाटील चुयेकर- ३१११अभिजित प्रभाकर तायशेटे - ३१९४विद्याधर बाबूराव गुरबे - २६२७प्रा.किसन बाबूसो चौगले - २८५१बाबासाहेब विष्णू देवकर - २५५५विश्वजित दिनकर जाधव - २५२९राहूल बजरंग देसाई - २६५१बाबासाहेब श्रीपती चौगले - २६७०सर्वसाधारण गट- महायुती पॅनेलअंबरिश संजयसिंग घाटगे - २९३४चेतन अरुण नरके - ३०२६अजित शशिकांत नरके - २८६९विरेंद्र संजय मंडलिक - ३०४७अजित पांडुरंग पाटील - २५९९मदन बाबूराव देसाई - २७९६राजेश नरसिंगराव पाटील - २६६९रणजितसिंह कृष्णराव पाटील - २६६४राहूल पांडुरंग पाटील सडोलीकर - ३०४४रणजितसिंह दिलीपराव पाटील - २७४४युवराज दत्ताजीराव पाटील - २५१०अमरसिंह यशवंत पाटील - २५७२.Gokul Election Result 2026 : सतेज सीमोल्लंघन! शौमिका महाडिक, नविद मुश्रीफ, अरुण डोंगळे, विश्वास पाटील यांना पराभवाचा धक्का; अकरा नवे चेहरे.महिला प्रतिनिधीभाग्यश्री धीरज डोंगळे-शिट्टी -२५४२ विजयीअर्चना आनंदराव पाटील - कपबशी - २१७२शौमिका अमल महाडिक - कपबशी - २४२१अंजना केदारी रेडेकर-शिट्टी-३४३१- विजयीइतर मागास प्रतिनिधीशशिकांत खोत-शिट्टी-२९३८ विजयीनविद हसन मुश्रीफ - कपबशी - २४३५अनुसुचित जाती जमाती प्रतिनिधीराजू जयवंत आवळे- शिट्टी-२९४५-विजयीडॉ.सुजित मिणचेकर - कपबशी - २४३५वि. जा., भ. ज. वि. मागास प्रवर्गविश्वास शंकर जाधव कपबशी -२५०८बयाजी देऊ शेळके शिट्टी २८५३ - विजयी.सर्वसाधारण गटात पराभूतविश्वास आनंद इंगवले - २२२९ - शिट्टीकर्णसिंह गायकवाड - २५८२ - कपबशीसचिन दौलतराव घोरपडे - २५०५ -शिट्टीअशोक काशीनाथ चराटी - २४१९ - कपबशीसुभाष बळवंत डोंगरे - २१४२ - शिट्टीअरुण गणपतराव डोंगळे - २३६४ कपबशीआबा उर्फ सत्यजित पाटील - २३८६ - शिट्टीविश्वास नारायण पाटील - २५०७ - कपबशीउदय निवास पाटील -२३६६ शिट्टीदादासाहेब वसंतराव पाटील - २१३२ शिट्टीदीपक भरमू पाटील - २४५८ कपबशीप्रतापसिंह शंकरराव पाटील - २४२८ कपबशीविकास पांडुरंग पाटील - २२०५ शिट्टीविशाल गोपाळराव पाटील - २२४५ शिट्टी -विश्वजित रणजितसिंह पाटील - २३५७ - शिट्टीशहाजी केशव पाटील - १९२० - शिट्टीसतीश भिमगोंडा पाटील - २४१८ -कपबशीसंभाजी रंगराव पाटील - २४९२ -कपबशीभिमगोंड कल्लाप्पा बोरगावे - १७५६ -शिट्टीरणधिर विजयसिंह मोरे - २१९९ - शिट्टी.मते ५४१६, मोजणी १४ तासकोल्हापूर : ‘गोकुळ’च्या ५ हजार ४१६ मतमोजणीसाठी तब्बल १४ तासांहून अधिक कालावधी लागला. सकाळी आठपासून सुरू झालेल्या मतमोजणी केंद्रात रात्री दहापर्यंत चुरस आणि उत्सुकता कायम राहिली. सायंकाळी आमदार सतेज पाटील केंद्रावर आल्यामुळे पुन्हा तणाव, ईर्ष्या आणि घालमेल वाढली. आजपर्यंत फेरीनिहाय होणारी मोजणी यावेळी केंद्रनिहाय करण्यात आली. प्रत्येक टेबलावर वेगवगेळ्या तालुक्यांतील मतमोजणी होती. त्यामुळे पहिली फेरी, दुसरी फेरी, असा स्पष्ट संकेत मिळत नव्हता. तरीही मतमोजणी केंद्रात असलेले उमेदवार प्रतिनिधींनी त्यांच्या मतांची आकडेवारी जुळवली. यामुळे काही उमेदवारांच्या चेहऱ्यावर हशा, तर काहींच्या चेहऱ्यावरील चिंता वाढली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.