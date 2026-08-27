Gokul Milk Union Election: गोकुळ टिकविण्यासाठी, शेतकऱ्यांच्या ; हितासाठी मैदानात; सतेज पाटील

आजरा: गोकुळचा वापर राजकारणासाठी कधीही केला नाही. या वर्षभरात सुनावणी व हरकतींच्या नावाने त्रास दिला जात असून, गावातील दूध संस्था बदनाम केल्या जात आहेत. गोकुळ टिकविण्यासाठी व शेतकऱ्यांच्या हितासाठी निवडणूक मैदानात उतरणार आहे, असे प्रतिपादन काँग्रेसचे विधान परिषदेचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी केले. . येथील जनता बँकेमध्ये दूध उत्पादक ठरावदारांच्या बैठकीत आमदार पाटील बोलत होते. बॅंकेचे अध्यक्ष मुकुंदराव देसाई अध्यक्षस्थानी होते. आमदार पाटील म्हणाले, पशुखाद्याचे ३० कोटीचे रॉ मटेरियल वाढणार असल्याची माहिती मिळाली होती..Gram Panchayat Delimitation: प्रभागरचनेचे काम, तलाठ्यांना घाम ; ग्रामपंचायतीकडेच सोपवा; संघटनेची महसूल विभागाकडे मागणी.त्यावेळी संचालक मंडळाची बैठक घेऊन खरेदीची सूचना दिली होती. या निर्णयामुळे ६० कोटी रुपये वाचवू शकलो. त्यामुळे पशुखाद्याचा दर स्थिर ठेवू शकलो.’ देसाई म्हणाले, ‘जिल्ह्यात सहकार टिकविण्याचे काम अनेकांनी केले आहे. मंत्री हसन मुश्रीफ आणि आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली गोकुळचा कारभार उत्तमरीत्या चालला आहे.’ .Nagpur POCSO Case: इन्स्टाग्रामवरून ११ वर्षीय मुलीवर धर्मांतरणाचा दबाव; जरीपटकातील घटना; चंद्रपूरच्या तरुणाला अटक .गोकुळचे माजी अध्यक्ष रणजित पाटील, राहुल देसाई, अभिजित तायशेटे, प्रा. सुनील शिंत्रे, उदयराज पोवार, विद्याधर गुरबे, शामराव देसाई, सत्यजित जाधव, सचिन घोरपडे आदी उपस्थित होते. गोकुळच्या संचालिका अंजना रेडेकर यांनी स्वागत केले. राजू होलम यांनी आभार मानले. दरम्यान, श्री. पाटील यांनी बहिरेवाडी, मुम्मेवाडी, उत्तूर, मडीलगे, आजरा शहर, किणे, कोळिंद्रे, पेद्रेवाडी, पेरणोली, देवकांडगाव, आरदाळ यांच्या भेटीगाठी घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.