कोल्हापूर

Gokul Milk Union Election: गोकुळ टिकविण्यासाठी, शेतकऱ्यांच्या ; हितासाठी मैदानात; सतेज पाटील

Satej Patil Announces Gokul Election Battle: गोकुळ दूध संघाची निवडणूक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी लढवणार असल्याचे आमदार सतेज पाटील यांनी आजरा येथे सांगितले.
Gokul Milk Union Election

Gokul Milk Union Election

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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आजरा:  गोकुळचा वापर राजकारणासाठी कधीही केला नाही. या वर्षभरात सुनावणी व हरकतींच्या नावाने त्रास दिला जात असून, गावातील दूध संस्था बदनाम केल्या जात आहेत. गोकुळ टिकविण्यासाठी व शेतकऱ्यांच्या हितासाठी निवडणूक मैदानात उतरणार आहे, असे प्रतिपादन काँग्रेसचे विधान परिषदेचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी केले.  

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