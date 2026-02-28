Kolhapur Gokul : हक्काच्या संस्थांवर मतदान रद्दची टांगती तलवार, संस्थांची यादी संचालकांच्या व्हॉटसॲपवर

कोल्हापूर : जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) ठरावासाठी नोंदणी धोक्यात असलेल्या संस्थांची यादी आता संचालकांच्या ‘व्हॉटस-ॲप’वर फिरत आहे. १६३ संस्थांचा यामध्ये समावेश असून, सर्वाधिक ३९ संस्था केवळ एका करवीर तालुक्यात आहेत. .ऐन निवडणुकीत हक्काच्या संस्थांची नोंदणी कायमस्वरुपी रद्द झाल्यास त्याचा परिणाम होणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक तालुक्यातील सर्व संस्था उर्जितावस्थेत ठेवण्यासाठी हालचालींना वेग आला आहे..Premium|DPDP Act 2023 : तुमची खाजगी माहिती आता सुरक्षित! 'डेटा प्रोटेक्शन ॲक्ट २०२३' मुळे कंपन्यांच्या मनमानीला बसणार लगाम.साधारण सहा महिन्यांपूर्वीच ‘गोकुळ’कडे दूध घालणाऱ्या संस्थांची यादी सहायक दुग्ध विभागाकडून मागविण्यात आली होती. याचवेळी कोणत्या संस्थेचे किती दूध रोज मिळते, त्या संकलनाचीही माहिती मागविण्यात आली होती. याकडे प्रशासनाने डोळेझाक केली. दुग्ध विभागाच्या मागणीपत्राला केराची टोपली दाखवली..तसेच राजकीय दबावातून हे प्रकरण थांबले. मात्र, आता निवडणुकीची तयारी सुरू झाली आहे. दुग्ध विभागाकडून संस्थांची कच्ची (प्रारूप) यादी मागणी केली आहे. यामध्ये साधारण १६३ संस्थांचे अस्तित्व धोक्यात आहे. .Premium|Election Commission SIR: चार राज्यांतून १ कोटीहून अधिक मतदारांची नावे वगळली; काय आहे निवडणूक आयोगाची विशेष मोहिम?.कोणत्याही परिस्थितीत या यादीतील सर्व संस्था निवडणुकीतील मतदानास पात्र ठरल्या पाहिजेत, यासाठी ही यादी सर्व संचालकांच्या व्हॉटस-ॲपवर आता फिरत आहे. ती पाहून संस्था उर्जितावस्थेत आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. .यानंतर काही संचालकांनी आज थेट दुग्ध विभागाच जावून कोण कोणत्या संस्थांच्या काय समस्या आहेत याची माहिती घेतली. सर्व संस्था मतदानासाठी पात्र ठरल्या पाहिजेत, यासाठी सर्व पातळीवरून प्रयत्न सुरू झाले आहेत..प्रत्येक तालुक्यातील संचालकांनी त्यांच्या तालुक्यातील किती संस्थांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे, याची माहिती घेण्याचे काम सुरू केले आहे. संस्था कोणत्या कारणावरून अपात्र ठरू शकते, त्यावर कोणता मार्ग आहे, याची माहिती घेण्याचे काम संचालकांनी सुरू केले आहे. यामध्ये विरोधकांची संस्था असल्यास त्यांना कानोसाही लागणार नाही, याचीही काळजी घेतली जात आहे..... म्हणून अवसायनात गेल्या संस्थालेखापरीक्षण नाही, निवडणूक नाही, नियमित दूध नाही (संकलन) अशा वेगवेगळ्या कारणांवरून अलीकडेच जिल्ह्यातील ४६५ संस्थांची नोंदणी रद्द केली आहे. काही अर्ध अवसयानात काढल्या आहेत. .यामध्ये विद्यमान संचालकांना मानणाऱ्या संस्थांचाही समावेश आहे. कच्च्या याद्या दुग्ध विभागाला देण्यापूर्वी या सर्व संस्थांना अपिलात जाऊन त्यांची नोंदणी पूर्ववत करावी लागणार आहे. त्यांची नोंदणी सरकारदरबारी रद्द झाली असल्यास त्यांना मतदानाचा ठराव करता येणार नाही. .त्यामुळेही गोकुळच्या संचालकांकडून सर्व संस्थांना कायदेशीर जिवंत करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. साधारण दीडशे संस्थांना मतदानापासून रोखले जाऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.