Gokul Milk Union Election: ‘त्या’ अवसायनातील संस्थांना ‘सर्वोच्च’ दिलासा; मनपाडळेच्या संस्थेची याचिका फेटाळली; मतदानासाठी पात्रतेचा मार्ग मोकळा

कोल्हापूर: गोकुळ दूध संघाच्या अवसायनात काढलेल्या दूध संस्थांना आता सर्वोच्च न्यायालयानेही दिलासा दिला आहे. अवसायनातील सर्वच दूध संस्थांच्या पात्रतेचा उच्च न्यायालयाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम केला. याचिकेची सुनावणी न्यायमूर्ती पी. नरसिंहा व न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्यासमोर झाली..सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अवसायनातील एकूण ४९२ संस्थांचा मतदानाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. परिणामी, शासनाला आता या सर्व ४९२ संस्थांचा मतदार यादीत समावेश करावा लागणार असल्याचे दूध संस्थांकडून सांगण्यात आले..अवसायनात काढलेल्या दूध संस्थांच्या पात्रतेसंदर्भातील कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या निकालाला आव्हान देणारी याचिका मनपाडळे (ता. हातकणंगले) येथील श्री. हनुमान सहकारी दूध संस्थेने दाखल केली होती. अवसायनातील संस्थांतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी, ज्येष्ठ विधिज्ञ पी. एस. पटवालिया, ॲड. आनंद लांडगे व ॲड. भूषण मंडलिक यांनी बाजू मांडली. येथे सर्किट बेंचमधील न्यायमूर्ती शैलेश ब्रह्मे यांनी यापूर्वी दिलेला आदेश योग्य व कायदेशीर असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला..अवसायनातील संस्थांवरील कारवाई रद्द करण्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय व निष्कर्ष योग्य ठरवत सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. याचिकाकर्त्या हनुमान दूध संस्थेतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ नवरे यांनी बाजू मांडली.."आता सर्वोच्च न्यायालयानेही अवसायनातील दूध संस्थांच्या पात्रतेचा स्पष्ट निकाल दिला. यामुळे गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीबाबतचा संभ्रम दूर झाला आहे."- पल्लवी वागरे, अध्यक्ष विठ्ठलाई दूध संस्था, करंजफेण ता. राधानगरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.