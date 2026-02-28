Kolhpur Gokul : ‘गोकुळ’कडून संस्थांची यादी ‘दुग्ध’कडे; जूनमध्ये होणार मतदान

कोल्हापूर : जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाने (गोकुळ) त्यांच्याकडील सभासद दूध संस्थांच्या प्रारूप याद्या आज सहाय्यक निबंधक (दुग्ध) यांच्या कार्यालयात जमा केल्या. पाच हजार ४७० संस्था सभासद असून, सर्वाधिक संस्था करवीरमध्ये आहेत..याद्या मागविण्यासाठी उशीर झाल्यामुळे मेमध्ये होणारे मतदान आता जूनच्या पहिल्या आठवड्यात होणार आहे. गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीचा बिगुल वाजल्यानंतर प्रशासकीय आणि संचालकांच्याही हालचाली आता वाढल्या आहेत. .Kolhapur cooperative elections : गोकुळ दूध संघासह कोल्हापूर जिल्ह्यातील ५१६ सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजणार.गोकुळकडून संस्था सभासदांच्या याद्या सहाय्यक निबंधक प्रदीप मालगावे यांच्याकडे आज दुपारी देण्यात आल्या आहेत. या याद्यांची छाननी करण्यासाठी साधारण चार दिवसांचा कालावधी लागणार आहे. .यानंतर दुग्ध विभागाकडून संबंधित सर्व संस्थांना त्यांचे मतदार प्रतिनिधी कोण, याबाबतचा ठराव देण्याबाबत नोटीसा पाठविल्या जाणार आहेत. हे सर्व ठराव आल्यानंतर पुन्हा याबाबत हरकतींसाठी वेळ दिला जाणार आहे. .Kolhapur Gokul Dudh Sangh Election: आमदारकी नको पण गोकुळ संचालक द्या! कोल्हापूर जिल्हा दूध संघाच्या निवडणूक रणधुमाळीचा अखेर मुहूर्त ठरला.संपूर्ण मार्च महिना या प्रक्रियेसाठी लागणार आहे. त्यानंतर साधारण ठराव कोणाचे घ्यायचे, कोणत्या संस्था निकाली काढायच्या, हे निश्चित झाल्यानंतर संस्था सभासद निश्चित होणार आहेत. ते मतदानास पात्र ठरणार आहेत. .ही यादी जाहीर झाल्यानंतर पुढील प्रत्यक्षात निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होणार आहे. त्यामुळ मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात होणारे मतदान आता जूनच्या पहिल्या आठवड्यात होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे..दरम्यान, यापूर्वी सहा महिन्यांपासून दुग्ध विभागाकडून अनेक दूध संस्थांकडे निवडणूक प्रक्रियेसाठी सभासदांच्या यादीची मागणी केली जात होती. मात्र, संस्थांकडून टाळाटाळ केली जात होती. .आता अशा संस्था मतदानापासून वंचित राहणार असल्यामुळे दूग्ध विभागाकडील सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी आज दुग्ध विभागात गर्दी झाली होती. नेहमी शांत असलेले दुग्ध विभागाचे कार्यालय आता गजबजू लागले आहे..शेजारीच असलेल्या गोकुळच्या कार्यालयातसुद्धा स्थानिक दूध संस्थांचे पदाधिकारी ये-जा करीत आहेत. तालुक्यातील नेत्यांच्या भेटीगाठी वाढत आहेत. याचवेळी मात्र नेत्यांकडून कोणत्याही मोठ्या हालचाली होताना दिसत नाहीत..राज्यात अधिवेशन सुरू आहे, राष्ट्रवादीत मोठ्या घडामोडी सुरू आहेत. त्यामुळे सध्या गोकुळकडे नेत्यांनी फारसे लक्ष दिले नसल्याचे दिसून येते. जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवड आणि याद्या निश्चित झाल्यानंतर गोकुळच्या राजकरणाला खऱ्या अर्थाने उकळी फुटणार असल्याचे दिसून येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.