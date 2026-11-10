Kolhapur News: डॉ. हेंद्रे, आडनाईक; के. डी. पाटील ‘गोकुळ’वर ; ‘शासन नियुक्त’ची यादी जाहीर; सांगलीचे ॲड. पाटोळेही

कोल्हापूर, : कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) शासन नियुक्त संचालकपदी आज डॉ. प्रवीण हेंद्रे, शिवाजी आडनाईक, चार्टर्ड अकौंटंट के. डी. पाटील व सांगलीचे ॲड. प्रशांत पाटोळे यांची आज निवड करण्यात आली. राज्याचे उपसचिव रणधीर शिंदे यांनी या संदर्भातील आदेश काढले. दरम्यान, शासन नियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय यापूर्वीच मंत्रिमंडळ बैठकीत झाला. त्यामुळे उद्या (ता. १०) होणाऱ्या ‘गोकुळ’च्या अध्यक्ष निवडीत .डॉ. हेंद्रे, आडनाईक, के. डी. पाटील ‘गोकुळ’वरया चारही शासन नियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकार मिळणार आहे.‘गोकुळ’च्या निवडणुकीत संचालक पदाच्या २५ पैकी १३ जागा आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समविचारी आघाडीला, तर १२ जागा महायुतीला मिळाल्या आहेत. सतेज पाटील यांच्या आघाडीला बहुमत असले तरी अध्यक्ष निवडीसाठी आवश्यक संचालकांचा कोरम पूर्ण करण्यासाठी त्यांना एका संचालकाची आवश्यकता आहे. दुसरीकडे महायुतीला मात्र कोणत्याही परिस्थितीत सतेज पाटील यांचा ‘गोकुळ’मध्ये अध्यक्ष होऊ द्यायचा नाही..या पार्श्वभूमीवर गेल्या आठवड्यात झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ५०० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या संस्थेवर चार शासन नियुक्त संचालक निवडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या चारही संचालकांना पदाधिकारी निवडीत मतदानाचा अधिकारही देण्याचे ठरले. त्यानुसार वटहुकूमही काढण्यात आला. आज या पदावरील संचालकांची नावे सरकारतर्फे जाहीर करण्यात आली..कोण आहेत शासन नियुक्त संचालक?प्रसूतीशास्त्र व आयव्हीएफ तज्ज्ञ म्हणून डॉ. प्रवीणचंद्र रंगनाथ हेंद्रे (रा. पेठवडगाव, ता. हातकणंगले) यांची ओळख आहे. गेली अनेक वर्षे ते या क्षेत्रातील नामांकित डॉक्टर म्हणून कार्यरत आहेत. शिवाजी आडनाईक (रा. यवलूज, ता. पन्हाळा) जिल्हा बँकेचे निवृत्त विभागीय अधिकारी आहेत. केनवडे (ता. कागल) येथील चार्टर्ड अकौंटंट कृष्णात ज्ञानदेव तथा के. डी. पाटील सहकाराशी संबंधित आहेत, तर सांगलीतील ॲड. प्रशांत भगवान पाटोळे (रा. विनायकनगर, सांगली) सांगलीतील वालचंद अभियांत्रिकी महाविद्यालयासह अन्य सहकारी संस्थांचे कायदे सल्लागार म्हणून काम करतात. त्यांना सहकार न्यायालयातील कामाचा अनुभव आहे..महायुतीतील प्रत्येक पक्षाला एक जागाशासन नियुक्त चार संचालकांमध्ये महायुतीत समाविष्ट चारही पक्षांना प्रत्येकी एक जागा देण्यात आली. डॉ. हेंद्रे महाडिक कुटुंबीयांच्या जवळचे आहेत. त्यामुळे त्यांना भाजपच्या कोट्यातून, आडनाईक राष्ट्रवादीच्या कोट्यातून, के. डी. पाटील पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांचे जवळचे असल्याने त्यांना शिवसेना शिंदे पक्षाकडून संधी मिळाली. यापूर्वी आबिटकर यांच्याकडून ज्या अशोक फराकटे यांचे नाव पुढे होत होते, त्यांच्या भावाचे पाटील हे जावई आहेत. सांगलीचे ॲड. पाटोळे यांना ‘जनसुराज्य’च्या कोट्यातून संधी मिळाली. ॲड. पाटोळे सांगलीतील ‘जनसुराज्य’चे प्रदेशाध्यक्ष समित कदम यांच्या जवळचे समजले जातात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.