Gokul Dudh Sangh Kolhapur : 'गोकुळ' प्रशासक पदासाठी जोरदार 'फिल्डिंग'; माणिक पाटील-चुयेकर, शौमिका महाडिक, बेलवाडे यांची नावे चर्चेत

कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघावर (गोकुळ) प्रशासक नियुक्ती होईल का नाही, याची खात्री नाही, पण या पदासाठी काहींनी जोरदार 'फिल्डिंग' लावल्याची चर्चा आहे. मतदार यादीतील न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे संघाची निवडणूक लांबण्याची शक्यता आहे; परिणामी प्रशासक नियुक्तीचा निर्णय झालाच तर या पदावर सरकारी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती होईल की, राजकीय कार्यकर्त्यांची, याविषयी संभ्रमावस्था असूनही काही जण या पदासाठी पुढे सरसावले आहेत..दरम्यान, प्रशासक पदासाठी माणिक पाटील-चुयेकर, भाजपच्या महिला मोर्चाच्या जिल्हाध्यक्षा व संचालिका शौमिका महाडिक (Shoumika Mahadik), संघाच्या बनावट संस्थाविरोधात थेट न्यायालयात गेलेले प्रकाश बेलवाडे आदींची नावे या पदासाठी चर्चेत आहेत..'गोकुळ'ने निवडणुकीच्या तोंडावर सुमारे १२०८ नव्या संस्था नोंदवल्या आहेत. या संस्था बेकायदेशीरपणे नोंदविल्याचा आरोप करत त्या विरोधात प्रकाश बेलवाडे यांनी थेट न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावरील सुनावणी व अंतिम निर्णय प्रलंबित आहे. या सर्व न्यायालयातील प्रक्रियेमुळे 'गोकुळ'ची निवडणूक लांबण्याची शक्यता आहे. 'गोकुळ'च्या विद्यमान संचालकांची मुदत चार मे २०२६ रोजी संपत आहे, तत्पूर्वी नवे सभागृह अस्तित्वात यायचे झाल्यास निवडणूक कार्यक्रम आता सुरू होणे अपेक्षित होते; पण न्यायालयीन प्रक्रियेचा अडसर यात आहे..Satara Gram Panchayat Elections : 874 ग्रामपंचायतींची रणधुमाळी लांबणीवर? मे-जूनमध्ये निवडणूक होणे का आहे अशक्य? प्रशासकीय हालचालींना वेग.याच दरम्यान सरकारने सहकार विभागाची नवी अधिसूचना जारी केली असून 'अ' वर्ग संस्थेच्या संचालकांची मुदत संपल्यास त्याचदिवशी संंबंधित संस्थेवर प्रशासक नियुक्तीची कारवाई करण्यात येणार आहे. परिणामी, 'गोकुळ'वर कोणत्याही परिस्थितीत प्रशासक नियुक्ती होणार हे जवळपास निश्चित आहे..नेमकी हीच संधी साधून प्रशासक होण्यासाठी काहींनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. संघाचे संस्थापक दिवंगत आनंदराव पाटील-चुयेकर यांचा वारसा सांगत माणिक पाटील-चुयेकर हे पदाच्या स्पर्धेत उतरले आहेत. भाजपकडून संचालिका शौमिका महाडिक व संघाच्या संस्थांबाबत थेट न्यायालयात आव्हान देऊन सत्ताधाऱ्यांची कोंडी केलेले प्रकाश बेलवाडे यांचेही या पदासाठी प्रयत्न सुरू आहेत..Sugarcane Control Order 1966 : माजी खासदार राजू शेट्टी आक्रमक! ऊस नियंत्रण कायद्यातील बदलांवर उपस्थित केले मोठे प्रश्न; नेमका वाद आहे तरी काय?.राज्य बँक होऊ नयेकाँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कुरघोडीच्या राजकारणात शिखर संस्था असलेल्या राज्य बँकेचे संचालक मंडळ २०११ साली बरखास्त करून त्यावर शासकीय अधिकाऱ्यांचे प्रशासक मंडळ नियुक्त करण्यात आले. त्यानंतर एक जून २०१८ पासून प्रशासक म्हणून विद्याधर अनास्कर हे काम पाहात आहेत. गेली पंधरा वर्षे राज्य बँकेची निवडणूक झालेली नाही. 'गोकुळ'ची अवस्था अशी होऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.