Eknath Shinde Hasan Mushrif : गोकुळ दूध संघाच्या राजकारणात एकनाथ शिंदेची एन्ट्री, मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीआदी दिल्या सूचना; हसन मुश्रीफांना अप्रत्यक्ष पाठबळ

Gokul Dudh Sangh Kolhapur : 'गोकुळ'मध्ये महायुतीची सत्ता, महायुतीतील मंत्र्यांचा मुलगा अध्यक्ष तरीही गोकुळमध्ये प्रशासकांची नियुक्ती कशासाठी केली जात आहे? महायुतीची सत्ता असूनही 'गोकुळ'मध्ये प्रशासक येणार असतील, तर आम्हाला आमचा योग्य पर्याय शोधावा लागेल, अशी मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत आपली भूमिका व्यक्त करा, असा सूचना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईत झालेल्या बैठकीत शिवसेना पदाधिकाऱ्यांना दिल्याचे समजते..'गोकुळ'ची निवडणूक प्रक्रिया तत्काळ सुरू करावी. प्रशासकांऐवजी महायुतीतील संचालकांनाच मुदतवाढ मिळावी, यासह गोकुळच्या विविध मागण्यासांठी मुंबईत शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी उपमुख्यमंत्री शिंदे यांची भेट घेतली. त्यानंतर 'गोकुळ'मधील महायुतीचे पदाधिकारी आणि इतर संचालकांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली..दरम्यान, शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी शिंदे यांना 'गोकुळ'मध्ये सध्या सुरू असलेल्या राजकीय घडामोडींबाबत विस्तृत माहिती दिली. यावर 'गोकुळ'मध्ये महायुतीची सत्ता आहे. अध्यक्ष महायुतीचाच असताना संचालक मंडळाऐवजी प्रशासकांची नियुक्ती कशासाठी केली जात आहे? सर्व जण एकसंध असतील, तर प्रशासकांची गरज नाही. 'गोकुळ'मध्ये यापुढेही महायुतीचीच सत्ता राहील यात दुमत नाही..Kolhapur Gokul Milk Sangh : गोकुळ दूध संघावर प्रशासक की निवडणूक? अध्यक्ष नविद मुश्रीफांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या बैठकीचा केला खुलासा.देशात, राज्यात, जिल्ह्यात महायुतीची सत्ता आहे. 'गोकुळ'मध्येही मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली महायुतीचे पॅनेल करून एकसंघपणे निवडणूक लढविण्यासाठी तयारी करा. तेथे महायुतीची सत्ता येईल, यासाठी सर्व जण शर्थीचे प्रयत्न करूया. मात्र, महायुतीचीच सत्ता असणाऱ्या गोकुळमध्ये प्रशासक कशासाठी? असा सवालही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केल्याची माहिती आहे.