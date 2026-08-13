Gokul Election Update : 'गोकुळ'ची बहुचर्चित प्रारूप मतदार यादी जाहीर; 4,897 संस्थांना मतदानाचा हक्क, 'इतक्या' संस्थांना बसला फटका!

कोल्हापूर : जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाची (गोकुळ) बहुचर्चित प्रारूप (कच्ची) मतदार यादी अखेर प्रसिद्ध झाली. चार हजार ८९७ संस्थांचा मतदार म्हणून यादीत समावेश झाला आहे. गोकुळने पाच हजार ४७० संस्थांची यादी दुग्ध विभागाकडे सादर केली (Gokul Milk Union election voter list latest update) होती. त्यापैकी उर्वरित संस्थांना वगळून ही यादी प्रसिद्ध झाली आहे..दरम्यान, अवसायनातील संस्थांचा निकाल दुग्ध संस्थांच्या बाजूने लागला आहे. त्यामुळे त्यांना या मतदार यादीत समाविष्ट केले जाणार आहे काय, याबाबत सायंकाळपर्यंत कोणताही निर्णय झालेला नव्हता. न्यायालयाची प्रत मिळाल्यानंतर याबाबत निर्णय घेतला जाणार असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले..गोकुळचे निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा विभागीय उपनिबंधक देवीदास मिसाळ यांनी आज सकाळी कच्ची यादी ऑनलईन आणि ऑफलाईन पद्धतीने प्रसिद्ध केली आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरण आणि गोकुळच्या संकेतस्थळावरही ऑनलाईन प्रसिद्ध केल्याचे अधिकारी कृष्णा ठाकरे यांनी सांगितले.अधिक चांगल्या यूजर एक्सपीरियन्ससाठी eSakal App डाउनलोड करा.Android यूजर्ससाठी येथे क्लिक कराiOS यूजर्ससाठी येथे क्लिक करा.Gokul Election Update : गोकुळच्या 'त्या' 194 दूध संस्थांचे अवसायन रद्द; मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचचा निर्णय, या संस्थांना मिळणार मताधिकार?.मतदार यादीत उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच, सहकार न्यायालय, सहनिबंधक, विभागीय उपनिबंधक पुणे यांच्याकडे प्रलंबित असलेल्या याचिका, दावे, पुनरिक्षण अर्ज, दाखल अपील यांना अधिन राहून आजची कच्ची यादी प्रसिद्ध करण्यात येत असल्याचे यादीच्या शेवटी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे मतदार संस्थांची संख्या कमी-जादा होऊ शकते..कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये आज झालेल्या निर्णयाची प्रत अद्याप माझ्याकडे आलेली नाही. त्यामुळे माझ्याकडे सुरू असलेल्या सुमारे अडीचशेहून अधिक संस्थांबाबतचा निर्णय काय घ्यावा, याबाबत सांगता येणार नाही. तसेच ज्या संस्थांनी सर्किट बेंचमध्ये अपील केले होते, त्याबाबतचा निर्णय माझ्यापर्यंत आलेला नाही, त्यामुळे त्या संस्थांनाही प्रारूप मतदार यादीत समाविष्ट करायचे की नाही, हे आता सांगता येणार नाही.-देवीदास मिसाळ, विभागीय उपनिबंधक, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.