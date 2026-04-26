Gold Silver Price Drop : सोने, चांदी दर आणखी कमी होणार, एका आठवड्यात ३ हजारांची घसरण, खर कारण आलं समोर

Gold Silver Rate India : जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यात सोन्या, चांदीच्या दराने आतापर्यंतचा सर्वात मोठा उच्चांकी दर गाठला होता. परंतु मार्च महिन्यापासून सोन्या, चांदीच्या दरात मोठी घसरण सुरू झाली आहे. दरम्यान, अमेरिका -इराण युद्धामुळे सोन्या चांदीच्या दरात मोठी घसरण होताना पहायला मिळत आहे.मागच्या आठवड्यात आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कमकुवत संकेत, मजबूत अमेरिकी डॉलर आणि वाढत्या कच्च्या तेलाच्या किमतींचा परिणाम म्हणून शुक्रवारी सोन्याच्या दरात घसरण पहायला मिळाली. शेअर बाजार बंद होताना अगदी शेवटच्या क्षणी ४६२ रूपये दर कमी होत १ १ लाख ५१ रुपये असा दर निश्चित झाला..भारतीय सराफा बाजारात आठवड्याच्या शेवटच्या व्यवहार दिवशी म्हणजे शुक्रवारी पुन्हा एकदा सोन्याच्या दरात घसरण झाली आहे. ताज्या अपडेटनुसार, २४ एप्रिल रोजी किरकोळ घसरण असूनही शुद्ध सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम १ लाख ५१ हजार रुपयांवर आहे. तर चांदीचा दरही प्रति किलो २ लाख ४० हजार रुपयांवर आहे.मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर सोन्याचा दर ४६२ रुपयांनी म्हणजेच ०.३ टक्क्यांनी घसरून १ लाखर ५१ हजार २९९ रुपये प्रति १० ग्रॅमवर आला. विश्लेषकांच्या मते, मजबूत डॉलर आणि वाढत्या ऊर्जा किमतींमुळे मौल्यवान धातूंवर दबाव आला आहे. तसेच वाढत्या महागाईच्या चिंतेमुळे गुंतवणूकदार सावध झाले आहेत..लेमन मार्केट्स डेस्कचे संशोधन विश्लेषक गौरव गर्ग यांच्या माहितीनुसार, कच्च्या तेलाच्या किमती सुमारे ९५.८४ डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचल्या असून, विशेषतः होर्मुझ सामुद्रधुनीतील भू-राजकीय तणावामुळे बाजारात अनिश्चितता वाढली आहे. यामुळे सोन्याच्या दरात या आठवडाभरात सुमारे ३ टक्क्यांची घसरण दिसून येत आहे.अमेरिका आणि इराणमधील तणाव वाढल्याने आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील नाकेबंदीमुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकी डॉलर मजबूत झाल्याने सोन्याच्या किमतींवर दबाव वाढला आहे..Gold Silver Rate : सोन्याच्या दरातील घसरणीमुळे खरेदीला प्रतिसाद, अक्षय्य तृतीयेला सोने-चांदीचे दर स्थिर; आंतरराष्ट्रीय बाजार बंद.एमसीएक्सपासून ते देशांतर्गत बाजारापर्यंत गेल्या आठवडाभरात सोन्याच्या दरात घसरण झाली आहे. दरम्यान मागच्या आठवड्यात सोन्याच्या दरात १७ एप्रिल रोजी १ लाख ५४ हजार ६०९ रुपये होता. यामुळे मागच्या आठवड्याच्या तुलनेत २ हजारांची घसरण पहायला मिळत आहे.इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) कडून जाहीर केलेले दर देशभर असतात; मात्र या किमतींमध्ये जीएसटी समाविष्ट नसतो. दागिने खरेदी करताना सोने किंवा चांदीच्या दरात जीएसटी जोडला जात असल्यामुळे प्रत्यक्ष किंमत वाढू शकते.