Gold Prices Fluctuate : सोन्याचा दर सकाळी वाढला, रात्री घटला; दर काय राहणार सराफ व्यावसायिकांचे लक्ष

Gold Rate In India : लक्ष्मी-कुबेर पूजनाच्या दिवशी आज, सकाळी दहाच्या सुमारास सोन्याचा दर वाढला आणि तो प्रतितोळा एक लाख ३४ हजार ५०० रुपयांवर पोहोचला. मात्र, रात्री नऊच्या दरम्यान त्यामध्ये घट झाली आणि दर एक लाख २७ हजार ६३३ रुपयांवर येऊन थांबला. दिवाळी पाडव्याच्या मुहूर्तावर उद्या, बुधवारी दर काय राहणार याकडे सराफ व्यावसायिकांचे लक्ष लागून राहिले आहे..सोन्याच्या दरात गेल्या आठ महिन्यांपासून सातत्याने चढउतार सुरू आहेत. धनत्रयोदशी दिवशी सोने खरेदीला ग्राहकांनी चांगला प्रतिसाद दिला होता. काल नरक चतुर्दशीदिवशी सोन्याचा दर प्रतितोळा एक लाख २९ हजार ५८४ रुपये इतका होता..आज लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी सकाळी दहा वाजता दर एक लाख ३४ हजार ५०० रुपयांवर पोहोचला. सायंकाळी सात वाजता त्यामध्ये घसरण होऊन दर एक लाख ३१ हजार ५०० रुपयांवर आला. रात्री नऊच्या सुमारास त्यामध्ये पुन्हा घट झाली आणि दर एक लाख २७ हजार ६३३ रुपये इतका झाला. चांदीचा प्रतिकिलोचा दर एक लाख ६० हजार रुपयांपर्यंत राहिला. काल, सोमवारी दरात घसरण झाल्यानंतर अनेकांनी सोने-चांदीची खरेदी केली..साडेतीन मुहूर्तापैकी एक मुहूर्त असलेल्या दिवाळी पाडव्यादिवशीही ग्राहक सोने-चांदीची खरेदी करतात. त्यामुळे बुधवारी सोने-चांदीचे दर कमी झाल्यास सराफ बाजारातील उलाढाल वाढणार असल्याचे कोल्हापूर सराफ व्यापारी संघाचे अध्यक्ष राजेश राठोड यांनी सांगितले..Kolhapur News : दिवाळीसाठी फटाके आणायला गेले, ते पुन्हा परतलेच नाहीत; ट्रकच्या धडकेत बहीण-भावासह पुतणीचा अपघाती मृत्यू....चांदीसाठी तीन ते चार हजार रुपये जादाया आठवड्यात चांदीचा दर थोडा कमी झाला आहे. आज दर १ लाख ६० हजार रुपये इतका होता. चांदीचा मागणीच्या तुलनेत पुरवठा कमी आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात ऑनलाईन चांदी खरेदी करताना आम्हाला तीन ते चार हजार रुपये जादा मोजावे लागत असल्याचे सराफ व्यावसायिक रणजित दुर्गुळे यांनी सांगितले..