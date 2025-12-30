Gold Silver Rates India : २४ तासांत चांदीची चमक २४ हजारांनी उतरली, सोन्याच्या भावामध्ये सहा हजारांची घसरण; आणखी दर पडणार...

Gold Silver Market : मागच्या काही दिवसांपासून सतत वाढत असलेल्या सोने-चांदीने आज सकाळच्या सत्रात उच्चांकी भाव नोंदविल्यानंतर दिवसअखेरीस मोठी घसरण नोंदविली. बाजारात चांदीचा भाव रविवारी उच्चांकी दोन लाख ५० हजार रुपये होता तो आज दोन लाख २६ हजार रुपयांवर आला आहे. या भावामध्ये तब्बल २४ हजार रुपयांनी घसरण झाली आहे. सोन्याचा भाव हजर बाजारात प्रति दहा ग्रॅमसाठी एक लाख ३४ हजार रुपयांवर आला आहे. आज दिवसभरात त्याचा भाव चार ते पाच टक्क्यांनी घसरल्याची माहिती सूत्रांनी दिली..आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये आज सकाळी चांदी ८३ डॉलर प्रति औंस या विक्रमी भावावर पोहोचली होती. मात्र, हा उच्चांक गाठल्यानंतर काही तासांतच, गुंतवणूकदारांकडून नफावसुली झाल्यामुळे तिचा भाव भारतात ‘एमसीएक्स’ एक्स्चेंजवरील व्यवहार सुरू होईपर्यंत ७९ डॉलरपर्यंत आणि नंतर रात्री आठवाजेपर्यंत ७२.५० डॉलरपर्यंत घसरला..दिवसभरात चांदीचा भाव दहा डॉलरने घसरला. युक्रेन-रशियातील शांतता चर्चेबद्दलच्या आशावादामुळे भाव कमी होण्यास मदत झाली, असे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे. ‘एमसीएक्स’वर, चांदीचा भाव आज सुरुवातीच्या सत्रात सहा टक्क्यांनी वाढून २ लाख ५४ हजार १७४ रुपये प्रति किलोच्या सार्वकालिक उच्चांकावर पोहोचला होता. सोन्याच्या भावातही घसरण झाली असून, सकाळच्या सत्रात हा भाव एक लाख ४० हजार रुपये होता. त्यामध्ये घसरण होऊन तो १ लाख ३४ हजार रुपयांपर्यंत आला..Gold Rate Today : आठवड्यात पहिल्यांदा सोन्याच्या भावात घसरण; चांदीही सलग दुसऱ्या दिवशी स्वस्त; काय आहे तुमच्या शहरातील आजचे भाव? .सोने-चांदीच्या भावातील वेगवान वाढीच्या पार्श्वभूमीवर यात भविष्यात बदल होऊ शकतो अशी शक्यता शुक्रवारी सायंकाळी वर्तविण्यात आली होती. आज त्याचा प्रत्यय आला. गुंतवणूकदारांनी सावधगिरीने गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे.- अमित मोडक, संचालक, पीएनजी अँड सन्स.चांदी सोन्याला भारी...सरत्या वर्षामध्ये चांदीने सोन्यापेक्षा अधिक चांगली कामगिरी केली आहे. महत्त्वाचा औद्योगिक कच्चा माल असलेल्या या धातूने वर्षाच्या सुरुवातीपासून जवळपास १८१ टक्क्यांची वाढ नोंदविली आहे. चांदीच्या भावातील अस्थिरता कायम राहू शकते, असे विश्लेषकांनी म्हटले आहे. वाढती औद्योगिक मागणी आणि व्याजदर कपातीच्या वाढत्या अपेक्षांमुळे २०२६ मध्ये चांदीचा भाव शंभर डॉलर प्रति औंसच्या पातळीपर्यंत पोहोचू शकतो, असे तज्ज्ञांना वाटते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.