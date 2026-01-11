Gold Silver Price India : सोन्याचे दर उतरणार! सोने १६०० तर चांदी ७ हजारांनी स्वस्त, आठवड्याची सुरुवात कशी असणार

Gold Silver Weekly Market Outlook : शेअर बाजारातील अस्थिरतेमुळे मागचा एक आठवडा सोन्या चांदीच्या दरात मोठी (Gold-Silver Rates) चढ-उतार पाहायला मिळाली. एकीकडे चांदीमध्ये तीव्र घसरण दिसून आली, तर दुसरीकडे ती झपाट्याने वाढतानाही दिसली. सोनेदेखील जवळपास याच पद्धतीने हालचाल करताना दिसले..तुम्ही सोना-चांदीमध्ये गुंतवणूक किंवा खरेदीचा विचार करत असाल, तर गेल्या आठवड्यात दरांमध्ये झालेले बदल जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. शेअर बाजार बंद होताना सोने आणि चांदीच्या दरात घसरण झाली असली तरी बाजाराची सुरूवात होताना दरात वाढ होण्याची शक्यता आहे. जर बाजाराने अचानक उसळी घेतल्यास सोने चांदीच्या दरात घसरणही पहायला मिळण्याची शक्यता आहे..चांदीच्या दरांतील बदलांचा विचार केला, तर गेल्या आठवड्यात त्यात मोठी अस्थिरता दिसून आली. २ जानेवारी रोजी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर ५ जानेवारी एक्सपायरीच्या चांदीचा दर २ लाख ३६ हजार ३१६ रुपये प्रति किलो होता. मागच्या आठवड्यात २ लाख ५९ हजार ६९२ रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचला. मात्र, आठवड्याच्या अखेरीस दरात घसरण झाली आणि मागील शुक्रवारी चांदी ७२३ रुपयांच्या घसरणीसह २ लाख ५२ हजार २ रुपये प्रति किलोवर बंद झाली. तरीही आठवडाभरात चांदीत एकूण १५ हजार ६८६ रुपयांची वाढ नोंदवली गेली..चांदीच्या उच्चांकी दराशी तुलना केली, तर सध्याचा दर अजूनही कमी आहे. MCX वर चांदीचा उच्चांकी दर २ लाख ५९ हजार ६९२ रुपये प्रति किलो इतका होता, तर शुक्रवारी बंद भाव २ लाख ५२ हजार २ रुपये प्रति किलो राहिला. त्यामुळे चांदी अजूनही आपल्या उच्चांकी पातळीपेक्षा सुमारे ७ हजार ६९० रुपये प्रति किलोने स्वस्त झाली आहे..सोन्याच्या दराचा आढावासोन्याच्या दराचीही अशी स्थिती पहायला मिळत आहे. सोन्याचा दर शुक्रवारी ५६ रुपयांच्या किरकोळ वाढीसह १ लाख ३८ हजार ८७५ रुपये प्रति १० ग्रॅमवर बंद झाला. आठवडाभरातील वाढ पाहता, २ जानेवारी २०२५ रोजी २४ कॅरेट सोन्याचा दर १ लाख ३५ हजार ७६१ रुपये प्रति १० ग्रॅम होता. या तुलनेत सोन्याचा दर ३ हजार ११४ रुपयांनी वाढला आहे. मात्र, सोन्याच्या उच्चांकी दराशी तुलना केली, तर त्याचा आजवरचा उच्चांक १ लाख ४० हजार ४६५ रुपये प्रति १० ग्रॅम आहे. त्यामुळे सध्याचा दर उच्चांकी पातळीपेक्षा १ हजार ५९० रुपयांनी कमी आहे..Gold Price Fall : सोन्या-चांदीचे भाव घसरले, गुंतवणूकदारांना दिलासा; शेअर बाजाराचा आलेखही घसरला.इंडियन बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) च्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध होणारे सोना-चांदीचे दर देशभरात समान असतात. मात्र, प्रत्यक्ष दागिने खरेदी करताना या दरांवर जीएसटी (GST) आणि मेकिंग चार्ज जोडले जातात. त्यामुळे अंतिम किमतीत वाढ होते. मेकिंग चार्ज हे शहरानुसार आणि राज्यानुसार वेगवेगळे असू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.