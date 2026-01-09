कोल्हापूर

Gold Price Fall : सोन्या-चांदीचे भाव घसरले, गुंतवणूकदारांना दिलासा; शेअर बाजाराचा आलेखही घसरला

Gold Silver Market Update : सोन्या आणि चांदीच्या दरात मोठी घसरण झाली असून गुंतवणूकदारांना दिलासा मिळाला आहे. जागतिक संकेतांमुळे शेअर बाजारही घसरला.
Gold Silver Rates Today : जळगाव येथील सराफा बाजारात मागील दोन दिवसांपासून भाववाढीचा चढता आलेख पाहायला मिळाला. मात्र, गुरुवारी (ता. ८) सोने-चांदीचे भाव अचानक गडगडले. सोन्यात आज प्रतिदहा ग्रॅमला ९०० रुपयांची (विना जीएसटी) तर चांदीत प्रतिकिलो सात हजारांची घट झाली आहे.

