Gold Price Fall : सोन्या-चांदीचे भाव घसरले, गुंतवणूकदारांना दिलासा; शेअर बाजाराचा आलेखही घसरला

Gold Silver Rates Today : जळगाव येथील सराफा बाजारात मागील दोन दिवसांपासून भाववाढीचा चढता आलेख पाहायला मिळाला. मात्र, गुरुवारी (ता. ८) सोने-चांदीचे भाव अचानक गडगडले. सोन्यात आज प्रतिदहा ग्रॅमला ९०० रुपयांची (विना जीएसटी) तर चांदीत प्रतिकिलो सात हजारांची घट झाली आहे..अमेरिकेत ट्रम्प प्रशासनाने मोठे आयातशुल्क लावण्याबाबतच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्याचा आणि अमेरिकेतच डिसेंबरमधील रोजगाराची आकडेवारी प्रसिद्ध झाल्याने त्याचा आंतरराष्ट्रीय बाजारावर नकारात्मक परिणाम झाला. त्यामुळे सोन्या-चांदीच्या भावासह शेअर बाजारही गडगडला..सोन्याचा भाव बुधवारी (ता. ७) प्रतिदहा ग्रॅमला एक लाख ३६ हजार ७०० रुपये होता. त्यात आज नऊशे रुपयांची (विना जीएसटी) घट होऊन सोने एक लाख ३५ हजार ८०० वर पोहोचले. तर चांदीचा भाव प्रतिकिलो दोन लाख ४८ हजार (विना जीएसटी) होता. त्यात आज गुरुवारी (ता. ७) सात हजारांची घट होऊन चांदी दोन लाख ४१ हजारांवर पोहोचली आहे..भू-राजकीय आघाडीवर, अमेरिकेने बुधवारी अटलांटिक महासागरात व्हेनेझुएलाशी संबंधित दोन तेलवाहू टँकर ताब्यात घेतले. यापैकी एक टँकर रशियाचा ध्वज घेऊन प्रवास करत होता. अमेरिकेच्या खंडातील तेलपुरवठ्याच्या प्रवाहावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हाती घेतलेल्या आक्रमक धोरणाचा हा भाग आहे..Gold and Silver Prices : गुंतवणूकदारांची चांदी! जळगावच्या सुवर्ण बाजारात सोन्याचा नवा उच्चांक; पाहा आजचे ताजे दर."व्हेनेझुएलामधील अमेरिकेचा हस्तक्षेप, तसेच ट्रम्प यांच्या तथाकथित 'डोन्रो डॉक्ट्रिन' अंतर्गत ग्रीनलँडमध्ये उद्भवू शकणाऱ्या संभाव्य तणावासह वाढत्या भू-राजकीय घडामोडींचा विचार व्यापारी करत आहेत. अमेरिकेतील व्यापक आर्थिक संकेतांचाही ते आढावा घेत आहेत," असे एमकेएस पॅम्पचे ग्रेटर चायना विभागाचे प्रादेशिक संचालक बर्नार्ड सिन यांनी सांगितले..