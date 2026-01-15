Gold Silver News : सोने, चांदीचे दर उतरणार नाहीत, गुंतवणूक क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा अंदाज; दिवसभरात सोने २ तर चांदी १८ हजारांनी महागली

Gold Silver Market Outlook Experts : नव्या वर्षात सोने-चांदीच्या दरांतील वाढ अगदी सुसाट सुरू आहे. एका दिवसांत चांदीच्या दरात १८ हजार, तर सोन्याच्या दरामध्ये १७०० रुपयांची वाढ झाली आहे. जागतिक पातळीवरील राजकीय आणि आर्थिक स्थिती स्थिर होणार नाही, तोपर्यंत सोने, चांदीची दरवाढ कमी होणार नसल्याचा अंदाज गुंतवणूक क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे..जागतिक मध्यवर्ती बँकांकडून सोन्याची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी केली जात आहे. औद्योगिक क्षेत्रात चांदीचा वापर वाढत आहे. त्यामुळे सोने आणि चांदीच्या दरांमध्ये वेगाने वाढ होत आहे..कोल्हापूरच्या सराफ बाजारामध्ये मंगळवारी (ता. १३) सोन्याचा प्रतितोळा दर एक लाख ४४ हजार ७०० रुपये आणि चांदीचा प्रतिकिलो दर दोन लाख ७३ हजार रुपये इतका होता. आज सोन्याचा दर एक लाख ४६ हजार ४०० रुपयांवर आणि चांदीचा दर दोन लाख ९१ हजार रुपयांवर पोहोचला आहे..Gold Silver Price Today : वर्षाच्या शेवटी सोने, चांदीचा दरात घसरण होणार!, चांदी वाढली सोने दरात घट....सोन्याच्या दरवाढीने आज विक्रमी नोंद केली आहे. येत्या आठ-दहा दिवसांत सोन्याचा दर दीड लाख, तर चांदीचा दर सव्वातीन लाखांवर जाण्याची शक्यता आहे.- राजेश राठोड, अध्यक्ष, कोल्हापूर सराफ व्यापारी संघ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.