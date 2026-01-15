कोल्हापूर

Gold Silver News : सोने, चांदीचे दर उतरणार नाहीत, गुंतवणूक क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा अंदाज; दिवसभरात सोने २ तर चांदी १८ हजारांनी महागली

Expert Opinion Gold Silver : गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची बातमी! सोने-चांदीचे दर सातत्याने वाढत असून बाजारातील तज्ज्ञांनी दर कमी होणार नसल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.
Sandeep Shirguppe
Updated on

Gold Silver Market Outlook Experts : नव्या वर्षात सोने-चांदीच्या दरांतील वाढ अगदी सुसाट सुरू आहे. एका दिवसांत चांदीच्या दरात १८ हजार, तर सोन्याच्या दरामध्ये १७०० रुपयांची वाढ झाली आहे. जागतिक पातळीवरील राजकीय आणि आर्थिक स्थिती स्थिर होणार नाही, तोपर्यंत सोने, चांदीची दरवाढ कमी होणार नसल्याचा अंदाज गुंतवणूक क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.

